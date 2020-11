Tom Cruise nello spazio? La Russia risponde e cerca un'attrice da spedire in orbita

Poco più di un mese è trascorso dall'ufficialità relativa al viaggio che Tom Cruise intraprenderà nello spazio per uno dei suoi prossimi film. Adesso, a distanza di poche settimane, la Russia ha scelto di "rispondere" agli americani e di iniziare i casting finalizzati ad individuare l'attrice di quello che sarebbe il primo progetto cinematografico russo girato in orbita.

In collaborazione con l'agenzia spaziale russa Roscosmos, Channel One mira a trovare una protagonista per il film, intitolato provvisoriamente Challenge, le cui riprese dovrebbero iniziare presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nell'ottobre 2021. Sebbene la candidata prescelta non debba essere un'attrice professionista, deve avere comunque un'età compresa tra i 25 e i 40 anni, essere alta tra 150 e 180 cm, pesare tra 50 e 70 kg e avere una circonferenza toracica fino a 112 cm. È inoltre tenuta ad avere una fedina penale pulita e la cittadinanza russa. Alla fine saranno scelte due donne che verranno addestrate: una per il ruolo principale e l'altra come controfigura. Entrambe dovranno prepararsi all'idea di dormire in un sacco a pelo della ISS e lavarsi i capelli con solo un paio di gocce d'acqua e shampoo senza risciacquo. Ricordiamo che solitamente ci vogliono circa sei anni per addestrare un astronauta professionista ad andare nello spazio, mentre l'intera preparazione per entrare in orbita per il film sarà intrapresa in meno di un anno.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli della trama ma il CEO di Channel One, Konstantin Ernst, ha detto che la sceneggiatura è stata attualmente scritta con l'aiuto di Roscosmos nel tentativo di renderla fedele alla realtà. Ha detto: "Questa non è una storia di fantascienza, questa è una versione molto realistica di ciò che potrebbe realmente accadere nel prossimo futuro". Le riprese nello spazio dureranno 10 giorni e, oltre al tempo sul set, gli attori dovranno anche allenarsi per due ore al giorno, usando bilancieri, una macchina squat ed un tapis roulant.

Per quanto riguarda Tom Cruise, andrà nello spazio assieme al regista Doug Liman in un lancio che avverrà tra poco più di un anno.