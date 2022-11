Tom Cruise e la Regina Elisabetta II, gli amici che non vi aspettavate

Sembra che Tom Cruise e la regina Elisabetta II fossero amici. Secondo una fonte molto vicina al Sunday Times di Londra, tutto ha avuto inizio per le celebrazioni del Queen's Platinum Jubilee, in occasione del suo 70° anniversario sul trono.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un momento del film

All'epoca Elisabetta era già malata e impossibilitata a muoversi, quindi in base alla fonte: "La regina ha fatto sapere di essere davvero delusa del fatto di non aver potuto incontrare Tom alla parata, così lo ha invitato a fare un tour speciale del Castello di Windsor seguendo tutti i preparativi del caso. Lì hanno preso il tè insieme, loro due soltanto".

Questo primo incontro con Tom Cruise è andato così bene che, sempre secondo la fonte, l'attore sarebbe stato invitato di nuovo, per un successivo pranzo: "Le piaceva vederlo e sono stati davvero bene, tanto che lo ha invitato a tornare per un pranzo. Gli è stato persino permesso di volare in zona in elicottero". Purtroppo la scomparsa di Elisabetta II non ha visto realizzarsi questo secondo incontro.

In un'intervista di maggio, Cruise ha così parlato di Elisabetta II: "È una donna che ammiro molto. Penso sia una persona con una grande dignità e ammiro la sua devozione. Ciò che ha realizzato è stato storico".