Together: il trailer del film di Stephen Daldry con James McAvoy e Sharon Horgan

James McAvoy e Sharon Horgan sono le star di Together, il nuovo film diretto da Stephen Daldry girato in soli 10 giorni.

Together è il nuovo film diretto da Stephen Daldry durante il lockdown e il trailer regala le prime anticipazioni dell'atteso progetto che debutterà sugli schermi americani il 27 agosto.

Nel video si vede una coppia in difficoltà alle prese con momenti di gioia e liti, mentre i loro sentimenti iniziano a diventare confusi.

La sceneggiatura di Together è stata scritta da Dennis Kelly, creatore di Utopia e The Third Day. Al centro della trama ci sarà la storia di una famiglia come tante altre che ha trovato un modo per sopravvivere insieme. La sinossi anticipa che James McAvoy e Sharon Horgan interpretano due partner obbligati a rivalutare se stessi e il proprio rapporto attraverso la realtà del lockdown.

La regia è di Stephen Daldry, l'acclamato regista di film come The reader e Billy Elliot, e di episodi di serie molto amate come The Crown.

Le riprese si sono svolte in soli dieci giorni nel Regno Unito alle prese con la pandemia.