To The Stars: il trailer del film con Kara Hayward e Liana Liberato

L'ex star di Moonrise Kingdom, Kara Hayward, è la protagonista di To The Stars accanto a Liana Liberato, ecco il trailer.

To The Stars, film in arrivo sulle piattaforme di streaming il 24 aprile negli Stati Uniti, ha ora un trailer che mostra le prime sequenze del progetto presentato al Sundance Film Festival.

Il video introduce le due giovani protagoniste della storia: un'emarginata e la nuova arrivata in città che, inaspettatamente, stringono amicizia, svelando le conseguenze del loro legame.

Il film To the Stars è stato diretto da Martha Stephens e scritto da Shannon Bradley-Colleary.

Le protagoniste sono Kara Hayward (Moonrise Kingdom) e Liana Liberato (Light as a Feather).

La storia si svolge in Oklahoma, negli anni Sessanta, e segue la figlia di un agricoltore, Iris Deeborne (Hayward), mentre stringe un'amicizia profonda con l'estroversa e ribelle Maggie Richmond (Liberato) nonostante i giudizi della piccola comunità in cui vivono.

Il cast è composto inoltre da Malin Akerman (Billions), Shea Whigham (The Quarry), Tony Hale (Arrested Development), Lucas Jade Zumann (Sinister 2), Adelaide Clemens (Tommy), Madisen Beaty (Once Upon a Time in Hollywood) e Jordana Spiro (Ozark).