To Gerard: il trailer del nuovo corto della DreamWorks Animation

Il corto intitolato To Gerard, prodotto da DreamWorks Animation, ha ora un trailer in attesa della presentazione all'Annecy Festival.

To Gerard è il nuovo cortometraggio di DreamWorks Animation e online è stato condiviso il trailer del progetto.

Il video introduce il protagonista del racconto che verrà presentato all'Annecy Festival in programma dal 15 al 30 giugno.

Il cortometraggio è stato scritto e diretto da Taylor Meacham e dà spazio alla magia che un genitore, o una figura paterna, può riuscire a infondere in un bambino, riuscendo a incantarlo a lungo e spingendolo a ispirare gli altri. Al centro della storia c'è Gerard che ricorda il momento in cui da bambino, negli anni in cui era molto timido e timoroso, ha incontrato Il Grande Volonti, che lo ha stupito mentre era sul palco con la sua capacità di far passare da una mano all'altra una moneta d'oro.

L'illusionista gli aveva detto prima di consegnargli la moneta: "Forse ci sarà un momento in cui anche tu potrai creare un po' di magia".

Gerard ha però lavorato tutta la vita in un piccolo ufficio postale, inviando le buste con la stessa facilità con cui ha ripetuto il gioco imparato da bambino. L'uomo non ha mai avuto l'occasione di stupire gli altri fino a quando una bambina entra per caso nel suo ufficio postale.

To Gerard è stato ideato come omaggio al padre di Meacham e si ispira in parte all'animazione francese e ai classici di Hayao Miyazaki.