Ai registi Tizza Covi e Rainer Frimmel il Premio Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi 2022

Ai registi Tizza Covi e Rainer Frimmel, rigorosi autori di cinema documentario va il Premio Efebo d'Oro Nuovi Linguaggi - Città di Palermo: il riconoscimento sarà consegnato in occasione della 44° edizione dell'Efebo d'Oro (Palermo, 5 - 12 novembre), durante la quale saranno proiettati alcuni dei loro lavori più significativi, tra cui Vera (Austria, 2022) film semi-biografico sull'attrice italiana Vera Gemma presentato nella sezione Orizzonti dell'ultima Biennale di Venezia, dove è stato insignito del Premio per miglior regia e di quello per miglior attrice.

I registi Tizza Covi e Rainer Frimmel, autori del film Non è ancora domani (La pivellina)

Al contempo in 8 giorni di programmazione il Festival presenterà 7 film tratti da opere letterarie in lizza per l'Efebo d'Oro, che sarà attribuito dalla giuria composta da João Botelho (regista e sceneggiatore), Robert Cahen (artista visivo), Emanuela Martini (critica cinematografica e direttrice della rivista Cineforum), Egle Palazzolo (giornalista e scrittrice) e Nadia Terranova (scrittrice); 5 opere prime o seconde in concorso per l'Efebo Prospettive, che saranno valutate da Antonio Bellia (regista e direttore artistico del SiciliAmbiente Documentary Film Festival), Selene Caramazza (attrice) e Daniele Vicari (regista, sceneggiatore e scrittore); oltre all'assegnazione dell'Efebo d'Oro alla Carriera, incontri, masterclass e numerose altre iniziative.

L'Efebo d'Oro è organizzato dal Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, ed è realizzato con il contributo di Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo/Sicilia Film Commission; Comune di Palermo-Assessorato alla Cultura. Main Sponsor Banca Popolare Sant'Angelo e Fondazione Curella. Partner Institut français Palermo. Per informazioni www.efebodoro.it.