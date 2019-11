Tixter: apre la piattaforma per investimenti innovativi nell'industria cinematografica

Tixter è una nuova piattaforma per investimenti innovativi nell'industria cinematografica che snellisce la filiera industriale del mondo del cinema e dell'audiovisivo.

Ogni progetto inserito nella piattaforma è supportato dalla fase creativa fino alla distribuzione. Tixter è aperta a diversi tipi di utenti che possono seguire e investire nello sviluppo del prodotto audiovisivo.

Tixter: your virtual co-producer è una piattaforma che permette di investire in maniera nuova nel mondo del cinema. Il macro-investitore come il micro-investitore può seguire un progetto vincente, decidere di farne parte e beneficiare dei risultati. Sulla piattaforma Tixter si può interagire con diverse azioni: fare un investimento, produrre un film, trovare la troupe esecutiva, fare un product placement, comprare un biglietto, prenotare la premiere del film. Tutte queste funzioni sono a disposizione per diversi tipi di utenti.

Ogni utente si iscrive alla piattaforma Tixter in una categoria apposita. Nella sezione dei creativi si possono proporre i propri progetti come script, soggetti, sceneggiature, storyboard, ogni idea è messa in blockchain gratuitamente. Gli appassionati di cinema possono scegliere tra i vari progetti quello che più interessa loro, seguirlo, approvarlo e anche comprarne i biglietti in anteprima, diventando un micro-investitore. I macro-investitori possono scommettere sui progetti più redditizi, tra quelli più seguiti dalla community della piattaforma. I tecnici del settore si possono proporre per la produzione esecutiva per girare il film. Gli esercenti delle sale possono prenotano anteprime esclusive per i followers della piattaforma, ottimizzando così la programmazione delle proiezioni.

Tixter permette di investire in ogni passaggio della filiera cinematografica; crea una community di cinefili che supporta le idee creative, il progetto con più seguito ha la possibilità di essere finanziato e prodotto, così ogni utente può partecipare in piccolo o in grande alla realizzazione del film.

Per informazioni: www.tixter.video.