Titanic, quanti sono i sopravvissuti italiani al naufragio del transatlantico?

Raimondo Vitillo, di terza classe, nato ad Ariano di Puglia, imbarcatosi come clandestino in cerca di fortuna negli Stati Uniti, si salvò sulla scialuppa di salvataggio numero 7. Secondo la testimonianza di Vitillo, il Titanic non affondò per via di una collisione con un iceberg: fu speronato da un piroscafo che batteva bandiera olandese o svedese.