Titanic, Kate Winslet svela un clamoroso dettaglio sulla scena cult: "Non era nemmeno una porta!"

Ospite del talk show australiano The Project per promuovere il nuovo film da protagonista Lee, diretto da Ellen Kuras, Kate Winslet è tornata sull'annosa questione della porta galleggiante nella sequenza cruciale di Titanic.

La star di Lee, biopic nel quale interpreta la fotoreporter Lee Miller, ha confessato un dettaglio inedito che non era mai stato svelato prima e che alimenterà sicuramente le discussioni dei fan intorno alla scena con DiCaprio.

Colpo di scena

L'attrice ha dichiarato che la porta su cui era sdraiata Rose in realtà non era affatto una porta ma un altro pezzo del set. Kate Winslet era certa che l'intervistatore le avrebbe posto quella domanda sullo spazio per Jack Dawson (Leonardo DiCaprio).

James Cameron sul set di Titanic con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio

"Pensavo che avresti tirato fuori la domanda su Titanic e che mi avresti chiesto della porta. Lo sapevo con certezza. Ma sapete, quello che dirò di davvero interessante è che la gente continua a riferirsi a quell'oggetto come se fosse una porta. In realtà, non era nemmeno una porta".

Oggetto di scena

"È un pezzo di balaustra" ha spiegato Winslet "tipo una ringhiera o qualcosa del genere, che si era staccato. Chi può dire se DiCaprio avrebbe potuto starci o meno. Onestamente, non ho informazioni a riguardo che altri non abbiano già provato a capire".

In passato, James Cameron ha anche commissionato uno studio scientifico per determinare se ci fosse davvero abbastanza spazio per entrambi, Jack e Rose, sui detriti galleggianti, utilizzando due controfigure per ricreare quattro scenari diversi insieme ad un team di scienziati:"Jack avrebbe potuto sopravvivere ma ci sono molte variabili. Penso che il suo pensiero fosse che non avrebbe fatto nulla per mettere in pericolo Rose".

Nel cast del nuovo film Lee, il biopic su Lee Miller, oltre a Kate Winslet ci sono Andy Samberg, Marion Cotillard e Josh O'Connor.