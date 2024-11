Titanic, Kate Winslet e la reunion con una co-star: "È stato incredibile"

Kate Winslet ha raccontato di aver concretizzato di recente una reunion con un membro del cast di Titanic, il kolossal del 1997 di James Cameron che le diede la fama in tutto il mondo. Ospite dell'ultima puntata del The Graham Norton Show, l'attrice ha spiegato di essersi imbattuta nel collega durante una sessione di registrazione agli Abbey Road Studios di Londra per la colonna sonora di Lee.

"Quando eravamo lì, guardavo attraverso il vetro verso il palco dove si trovano tutti i musicisti, un'enorme orchestra di 120 elementi e guardavo questo violinista e pensavo di conoscere quel volto" ha spiegato l'attrice "E poi la giornata continua e alcuni musicisti iniziano a dire che era lui, indicandolo".

Avanti, ragazzi

La star di Omicidio a Easttown e The Regime ha raccontato di aver cercato di ricordare dove avesse già visto quel violinista e si è persino chiesta se fossero parenti. Alla fine, ha scoperto il loro legame quando, a fine giornata, è andata a parlare con lui in mezzo all'orchestra.

Una scena di Titanic di James Cameron

"Sono andata da lui e mi ha detto 'Kate, sono io'. Sai, quando il Titanic sta affondando e il violinista si alza e dice 'Avanti, ragazzi' e inizia a suonare. Era lui!" ha esclamato. Kate Winslet si riferisce all'attore e musicista Jonathan Evans-Jones, che nel film di Cameron interpretava Wallace Hartley:"Dissi 'Sei tu!', è stato incredibile!".

Riconnessione

Kate Winslet ha descritto come meraviglioso l'incontro con Jonathan Evans-Jones, sottolineando come in passato le sia capitato altre volte di ricongiungersi con ex colleghi, apprezzando ogni volta la possibilità di riconnettersi con loro:"Abbiamo avuto tanti momenti simili durante il film, in cui persone con cui avevo già lavorato o che conoscevo da molto tempo, con cui sono cresciuta nell'industria, si sono presentate per me ed è stato incredibile".

Grazie al ruolo di Rose Dewitt Bukater in Titanic, al fianco di Leonardo DiCaprio nel ruolo di Jack Dawson, Kate Winslet è diventata famosa in tutto il mondo.