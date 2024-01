Tisa Farrow: l'attrice, sorella di Mia, è morta a 72 anni

Tisa Farrow è morta nel sonno all'età di 72 anni nella notte del 10 gennaio 2024 a Rutland, Vermont. Ad annunciarlo è stata la sorella Mia con un post su Instagram in cui saluta con affetto la sorella.

L'annuncio della sorella

Nel messaggio pubblicato su Instagram da Mia per dire addio a Tisa Farrow, l'attrice ha scritto: "Se c'è un paradiso, senza alcun dubbio la mia meravigliosa sorella Tisa è benvenuta lì. Lei era la migliore tra di noi. Non ho mai incontrato una persona più generosa e amorevole. Ha amato la vita e non si è mai lamentata. Mai. È stata un'infermiera per 27 anni, una meravigliosa sorella per Steffi, Prudence e me, una madre devota per Jason, che è morto in Iraq, Bridget e il piccolo nipote Kylor, la luce della sua vita".

Theresa Magdalena Farrow era nata a Los Angeles ed era figlia dell'attrice Maureen O'Sullivan e del regista John Farrow. La più piccola di sette figli, Tisa aveva iniziato a recitare nel 1970 in occasione del film Homer.

Tra i suoi progetti successivi ci sono And Hope to Die, Some Call It Loving, Strange Shadows in an Empty Room, 1978, Search and Destroy e un piccolo ruolo in Manhattan di Woody Allen.

Parlando della sua famiglia, Tisa aveva spiegato che l'aveva ostacolata: "Ho trascorso molto tempo cercando di recitare in spot e non ottenevo nessun ruolo. Incontravo sempre qualche donna in carriera a cui non piacevo immediatamente perché non apprezzava mia sorella Mia".