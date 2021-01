Su TimVision arrivano i cartoni animati nella lingua dei segni

TimVision rende disponibili nella lingua dei segni italiana ("LIS") i cartoni animati dei personaggi più amati dai bambini, per consentire anche ai piccoli spettatori con disabilità uditive di divertirsi con una programmazione adeguata alle loro esigenze.

Dopo Leo & Giulia - il primo cartone animato doppiato da TIM in lingua dei segni italiana, che aiuta i bambini a comprendere come difendersi dal contagio del Covid19 - è arrivata sulla TV di TIM l'iniziativa TIMVISION parla in LIS per offrire altre opportunità di apprendimento e divertimento ai bambini sordi. Il progetto - con il patrocinio dell'Ente Nazionale Sordi - nasce nell'ambito del programma di inclusione e valorizzazione delle diversità di TIM che per tre anni è stata valutata prima azienda italiana e prima Telco al mondo per il D&I Index di Refinitiv.

Locandina di Peppa Pig

I cartoni animati disponibili su TIMVISION sono pensati per il pubblico in età pre-scolare che potrà divertirsi con le avventure di Bing (Acamar Films), Clay Time (Superights), Hey Duggee (BBC), Il giorno che Henry incontrò... (Monster Entertainment Ltd), Kid e Cats (Apc), Magiki (KidsMe), Masha e Orso (Animaccord LTD), Paw Patrol (ViacomCBS), Peppa Pig (E-one), Pocoyo (Zinkia), Robot Train (Mondo TV), The Hive: casa di api (Videoshow).

Nel 2021 altre novità saranno presentate su TIMVISION. Il lavoro di doppiaggio in lingua dei segni italiana è stato eseguito da Double Effect, il canale video di "Io Se Posso Komunico", associazione di promozione sociale che si occupa di bambini e adolescenti affetti da sindromi - rare e non rare - con disturbo o assenza della comunicazione. Per l'iniziativa "TIMVISION parla in LIS" sono stati coinvolti i dipendenti TIM sordi per verificare la coerenza, comprensione e qualità dei prodotti offerti al pubblico. Per l'occasione TIM insieme all'Ente Nazionale Sordi regalerà, alle famiglie con bambini sordi, un voucher TIMVISION di 6 mesi.