Timothée Chalamet: rimandata la produzione del film in cui interpreterà Bob Dylan

Timothée Chalamet dovrà attendere più del previsto per interpretare Bob Dylan nel film biografico Going Electric diretto da James Mangold.

La produzione è stata infatti posticipata a data da definirsi e per ora non è stato deciso quando sarà possibile iniziare il lavoro sul set.

Il direttore della fotografia Phedon Papamichael, in una recente intervista a Collider, ha infatti parlato della sua collaborazione con James Mangold. Il filmmaker ha spiegato parlando del progetto biografico su Bob Dylan con star Timothée Chalamet che non pensa sia "morto", ma ammettendo: "Si tratta di un progetto difficile da realizzare in epoca COVID perché è ambientato tutto in piccoli club con molte comparse che indossano abiti dell'epoca, quindi ci sono molte acconciature e si deve curare il trucco".

Il film si basa sul libro di Elijah Wald intitolato Dylan Goes Electric e Bob Dylan sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Mangold e il suo manager Jeff Rosen.

Il lungometraggio racconterà il periodo in cui l'artista, destinato a diventare unp'icona della musica folk, si era addentrato nel mondo del rock.

Bob Dylan sta collaborando attivamente con James Mangold e la Searchlight nello sviluppo del lungometraggio.

Timothée Chalamet prossimamente tornerà sul grande schermo grazie a Dune, l'atteso film diretto da Denis Villeneuve.