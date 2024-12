Timothée Chalamet svela perché in A Complete Unknown ha voluto cantare i brani di Bob Dylan dal vivo

Timothée Chalamet ha parlato del film A Complete Unknown in cui interpreta Bob Dylan e della possibilità, in futuro, di avere anche una carriera nel mondo della musica.

Il giovane attore ha voluto ringraziare il cantautore per aver offerto sui social il sostegno alla sua interpretazione e al progetto diretto da James Mangold, sottolineando che le sue parole sono state 'realmente appaganti'.

Il coinvolgimento di Dylan nel film

In occasione del debutto di A Complete Unknown nei cinema, Timothée Chalamet ha dichiarato che non sa cosa pensa Boby Dylan del progetto nella sua interezza: "Per me è difficile da dire: è una figura misteriosa e sfuggente. Quindi ho pensato che lui o il suo team, se non avessero voluto che ne facessi parte, me lo avrebbero fatto sapere. Ma, ugualmente, non sapevo realmente come sarebbe stato coinvolto".

Chalamet nella parte dell'artista

Mangold ha confermato che Dylan non ha ancora visto il film, ma Bob è stato coinvolto dando il suo input con lo script. Timothée ha comunque ribadito che il progetto aveva un approccio specifico alla storia e alla carriera dell'artista: "Si tratta di un'interpretazione. Non doveva ricreare in stile Wikipedia ogni fatto di quanto accaduto. In quel caso si possono semplicemente guardare i video che esistono già".

Un possibile futuro nella musica

Chalamet ha trascorso cinque anni per prepararsi al ruolo, imparando a suonare la chitarra e a cantare, ma non ha mai pensato all'idea di avere una carriera nella musica: "Non ci ho mai riflettuto in un modo serio, ma in ogni caso non c'è nulla sullo scrivere in modo serio".

A Complete Unknown: Timothée Chalamet e la versione di James Mangold dell'enigma Bob Dylan

L'attore ha comunque spiegato che ha voluto cantare dal vivo sul set, nonostante avessero già inciso alcuni brani prima di iniziare le riprese: "Quando è arrivato il momento di farlo, è stato semplicemente migliore farlo dal vivo e sembrava più vissuto e autentico. Ha causato un po' di panico sul set, ma ne valeva la pena. Ed Edward Norton è stato in un certo senso chi mi ha portato sulla cattiva strada dicendo: 'Fallo dal vivo. Sei meglio dal vivo'".