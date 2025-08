Timothée Chalamet e James Mangold di nuovo insieme: dopo Bob Dylan, un adrenalinico heist movie sul motocross

Squadra che vince non si cambia: reunion per la star e il protagonista di A Complete Unknown che stavolta si immergeranno nel mondo delle corse in moto.

L'accoppiata vincente di A Complete Unknown composta dalla star Timothée Chalamet e dal regista James Mangold tornerà a riunirsi per un nuovo adrenalinico progetto. High Side, adattamento di un racconto ancora inedito di Jaime Oliveira che sta solleticando gli appetiti sia del mondo cinematografico che di quello letterario, è descritto da Deadline come un "adrenalinico heist movie ambientato nel mondo del motocross". Ma scopriamo qualche dettaglio in più?

Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan

Di cosa parla il racconto che tutti vogliono pubblicare?

Secondo la sinossi diffusa da Deadline, High Side racconta la storia di Billy, ex pilota di motociclismo tormentato dal ricordo del terribile incidente che ha messo fine alla carriera e dall'abbandono da parte della sua famiglia. Il giovane viene nuovamente trascinato nel mondo dell'alta velocità e del pericolo estremo quando il fratello con cui non ha contatti da tempo lo recluta per una serie di rapine in banca a bordo di superbike.

Pilota di motocross di talento, Billy ha abbandonato lo sport dopo un incidente devastante e si è arrangiato prendendosi cura del padre tossicodipendente e dell'officina di famiglia. Viene colto di sorpresa quando suo fratello maggiore Cole, da cui non ha più contatti, ricompare subito dopo la morte del padre con una proposta: usare il talento di Billy per qualcosa di più grande: rapinare banche. Cole mette insieme una squadra eterogenea, tra cui una donna con cui Billy stringerà una relazione, e inizia a rapinare banche in una piccola città nel deserto con velocità e precisione. Ma mentre la posta in gioco sale, Lennox, un agente dell'FBI che ha una storia complicata con Cole, bracca il team criminale mentre prepara il colpo più grande: una rapina in banca in concomitanza con una grande parata di motociclette.

Al momento Timothée Chalamet è impegnato sul set di Dune 3, dove torna a vestire i panni di Paul Atreides. Prossimamente lo vedremo nei cinema col dramma ambientato nel mondo del ping pong Marty Supreme, diretto da Josh Safdie e prodotto da A24.