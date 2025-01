Timothée Chalamet: "Per interpretare Bob Dylan in A Complete Unknown sono ingrassato di quasi 10 chili"

Timothée Chalamet ha rivelato che per interpretare Bob Dylan nel film A Complete Unknown ha dovuto aumentare il proprio peso di circa 10 chili.

L'attore, che è stato nominato agli Oscar grazie alla sua interpretazione, ha voluto infatti compiere una trasformazione il più possibile accurata per portare in modo rispettoso e accurato la storia del cantautore sul grande schermo.

La trasformazione di Chalamet in Bob Dylan

In un'intervista rilasciata a NPR, Timothée Chalamet ha spiegato come si è preparato alle riprese di A Complete Unknown. La giovane star del cinema ha sottolineato: "Non ho lasciato nulla d'intentato. Ho fatto tutto il lavoro, dal punto di vista fisico e del comportamento".

Timothée ha quindi aggiunto: "Qualcosa di cui non ho mai parlato realmente è il fatto che ho aumentato il mio peso di circa 9-10 chili perché, che ci crediate oppure no, ero più magro rispetto a lui".

A Complete Unknown, Timothée Chalamet: "Abbiamo colto lo spirito creativo di Bob Dylan"

Il film diretto da James Mangold mostra l'arrivo di Dylan, a soli 19 anni, nella città di New York, prima della svolta, nella sua carriera e nella vita personale, avvenuta al Newport Folk Festival del 1965.

Chi ha recitato nel film

Nel cast del film ci sono, oltre a Timothée Chalamet, anche Edward Norton (Fight Club, Birdman), Elle Fanning (The Great, Maleficent), Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine, The Bikeriders), Dan Fogler (Animali fantastici e dove trovarli, The Walking Dead), Norbert Leo Butz (L'amore secondo Dan), e Scoot McNairy (Argo, 12 anni schiavo).

La versione italiana del film può contare sulle voci di Alex Polidori (Bob Dylan), Ludovica Bebi (Joan Baez), Margherita de Risi (Sylvie Russo), Massimiliano Manfredi (Pete Seeger) e Andrea Mete (Johnny Cash). Daniele Giuliani è il direttore del doppiaggio.