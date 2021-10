Timothée Chalamet ha un inaspettato passato da YouTuber (VIDEO)

Timothée Chalamet, star di Hollywood, protagonista di titoli quali Dune e Chiamami col tuo nome, ha un passato da YouTuber. Circa 10 anni fa, infatti, l'attore gestiva un canale attraverso il nickname ModdedController360.

Questa mattina, Vice ha pubblicato una indagine approfondita sui trascorsi di Timothée Chalamet nei panni di YouTuber. Come riportato da Kotaku, la rivista online ha approfondito i post e i video condivisi dal protagonista di Dune. La rivelazione, però, è stata fatta dall'attore stesso che, nel corso di un'intervista insieme a Zendaya e a Nate Hill, ha rivelato le sue capacità con Fortnite e il suo passato da videogiocatore.

Durante l'intervista in questione, Timothée Chalamet ha candidamente ammesso di aver condiviso, nel corso del suo passato, una serie di video su un canale YouTube in cui commentava controllers da Xbox dipinti a mano. L'attore ha rivelato: "Sì, le persone hanno scoperto che avevo questo canale YouTube che usavo con il nick di ModdedController360. Commentavo controller per Xbox dipinti a mano in modo molto fantasioso".

Il canale vanta tre video che risalgono a circa 11 anni fa e hanno una media di 80mila visualizzazioni. Gli iscritti al canale, invece, sono circa 15mila. Nel corso dei video, Chalamet mostra un controller dipinto a tema natalizio, uno blu e argentato e, infine, uno dalla fantasia tigrata definita "carina e sexy".

L'interprete non mostra mai il suo volto nei video caricati su YouTube ma preferisce mantenere una sorta di anonimato. Al momento, Timothée Chalamet è al cinema con The French Dispatch di Wes Anderson e con Dune di Denis Villeneuve, che ha appena raggiunto il risultato di 200 milioni di dollari al box-office di tutto il mondo.