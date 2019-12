Timothée Chalamet e la battuta su Scarlett Johansson: "Anche io interpreterei un albero!"

Timothée Chalamet, ospite di Jimmy Fallon, ha ironizzato sull'ormai famosa intervista di Scarlett Johansson in cui l'attrice difendeva la possibilità di interpretare qualsiasi tipo di ruolo dopo le critiche ricevute per il suo ruolo in Ghost in the Shell e in quello, a cui ha poi rinunciato, in Rub & Tug in cui avrebbe dovuto essere un uomo transgender.

La star di Piccole Donne, lodando la regista Greta Gerwig con cui ha già lavorato due volte, ha infatti fatto una battuta in cui citava la risposta che la collega aveva rilasciato al magazine As If in cui Scarlett Johansson aveva dichiarato: "Come attrice dovrei avere la possibilità di interpretare qualsiasi persona, o qualsiasi albero, o qualsiasi animale perché è il mio lavoro ed è quello che richiede la mia professione".

Timothée Chalamet ha ora inviato un divertente messaggio a Greta Gerwig dicendo: "Se stai guardando questo video... se vuoi che interpreti una sedia o un albero lo farò. Come Scarlett Johansson, interpreterò un albero!". L'attore ha quindi realmente "interpretato" un albero per pochi secondi, per la gioia del pubblico presente nello studio televisivo.

Parlando di Piccole Donne Chalamet ha inoltre aggiunto: "Questo film è davvero straordinario e deve essere visto. Lo stavo dicendo ieri a mia sorella: 'Se un giorno avessi delle figlie vorrei che lo vedessero'. E lei ha risposto: 'Se avessi dei figli!'. Ed è vero: i ragazzi, le ragazze, chiunque dovrebbe vedere questo film perché parla della ricerca dell'arte, di quello che vuol dire esseri umani, dell'essere una ragazza e una donna nell'Ottocento e dei pregiudizi che esistono ancora oggi. Si tratta di un progetto speciale".