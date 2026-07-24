Tim Summer Hits 2026, stasera la terza puntata su Rai 1: tutti gli ospiti e la scaletta

L'estate televisiva è sempre molto "musicale" e questa settimana ne è certamente l'emblema: dopo un primo appuntamento, martedì, con Tim Summer Hits 2026, il ritorno di Battiti su Canale 5 giovedì, stasera su Rai 1, eccezionalmente, toccherà ancora una volta allo show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Dalle 21.30, il palco allestito in Piazza del Popolo a Roma tornerà ad accogliere alcuni dei protagonisti della musica italiana, oltre venti artisti tra grandi nomi della scena pop, rap e urban, con le canzoni che stanno accompagnando l'estate del pubblico.

Ancora un appuntamento ci separa, anche quest'anno, dai saluti finali: venerdì 31 luglio andrà infatti in onda l'ultima puntata, prima dello speciale Tim Summer Hits Remix, in programma venerdì 7 agosto.

Ospiti e scaletta della terza puntata

Sono 29 gli artisti protagonisti della terza serata. Sul palco di Piazza del Popolo si alterneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana contemporanea. Ecco tutti i cantanti presenti nella puntata del 24 luglio (molti dei quali, ancora una volta, già visti 24 ore fa sull'ammiraglia Mediaset):

Angelina Mango e Marco Mengoni

Annalisa

Arisa

Bambole Di Pezza

Clara e Sangiovanni

Clementino

Emis Killa

Emma e Fabri Fibra

Fabrizio Moro

Francesca Michielin

Fred De Palma

Fulminacci

Malika Ayane

Marco Masini

Merk & Kremont

Michele Bravi

Mr.Rain

Nayt

Pinguini Tattici Nucleari

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale, Levante e Delia

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tra i momenti più attesi della serata c'è certamente il duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni, che presenteranno Canto d'amore, brano nato dalla collaborazione con Jacopo Ettorre e caratterizzato dall'incontro tra sonorità mediterranee e una produzione contemporanea.

Tornerà in TV anche per Arisa con La costiera amalfitana, realizzata insieme a Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo, e poi Fred De Palma, che porterà sul palco La testa gira, singolo con Anitta ed Emis Killa già diventato uno dei brani più riconoscibili dell'estate.

Nel corso della serata spazio anche ai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, a Malika Ayane con Una possibilità e a Clementino, che presenterà Children insieme all'artista senegalese Laye Ba.

Dove vedere Tim Summer Hits 2026

La terza puntata di Tim Summer Hits 2026, come già detto, sarà trasmessa stasera alle 21:30 su Rai 1. Il programma sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay (in contemporanea alla messa in onda in chiaro oppure on demand) e con contenuti aggiuntivi su Rai Radio2, che seguirà la serata con interviste e approfondimenti dal backstage.