Tim Summer Hits 2026 finisce stasera su Rai 1: la scaletta e i cantanti dell'ultima puntata

Si chiude stasera su Rai 1 l'edizione 2026 del Tim Summer Hits. L'appuntamento finale va in onda in prima serata dalle 21:30 e propone uno speciale Remix, dedicato ai momenti più amati delle quattro serate trasmesse nel corso di luglio.

Sul palco ci saranno ancora Carlo Conti e Andrea Delogu, protagonisti degli appuntamenti registrati a Roma, in Piazza del Popolo. Il Remix ripercorrerà alcune delle esibizioni più acclamate dell'edizione, ma non mancheranno anche momenti inediti e performance speciali.

Tim Summer Hits Remix, la scaletta dei cantanti

Sono oltre 30 gli artisti presenti nella puntata conclusiva. Sul palco torneranno alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, con successi estivi, collaborazioni e brani che hanno accompagnato la stagione.

Tra i protagonisti ci saranno Angelina Mango e Marco Mengoni, che proporranno il loro duetto Canto d'amore, e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Spazio anche ad Annalisa, Achille Lauro, Emma, Elettra Lamborghini, Serena Brancale, Sal Da Vinci e Tommaso Paradiso. Questa è la scaletta completa degli artisti attesi, che non corrisponde necessariamente all'ordine di esibizione:

Angelina Mango e Marco Mengoni

Achille Lauro

Anna

Annalisa

Chiello

Delia

Elena D'Elia

Elettra Lamborghini

Emma

Fabio Rovazzi e Arisa

Fabri Fibra

Francesco Renga

Fred De Palma ed Emis Killa

Gaia

Giusy Ferreri

Irama

Levante

Ludwig e Il Pagante

Malika Ayane

Merk & Kremont

Michele Bravi

Myss Keta

Nayt

Noemi

Pinguini Tattici Nucleari

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sayf

Serena Brancale

Skt

The Kolors

Tommaso Paradiso

Dove vedere e ascoltare il Tim Summer Hits Remix

L'ultima puntata del Tim Summer Hits 2026, come già detto, va in onda in questo venerdì 7 agosto su Rai 1 in prima serata. Lo speciale sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio2, con collegamenti dal backstage, interviste e contenuti dedicati agli artisti. Il programma sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay, sia durante la messa in onda in chiaro sia successivamente on demand.

Con il Remix di questa sera si conclude quindi l'edizione 2026 del Tim Summer Hits, dopo le serate trasmesse nel mese di luglio da Piazza del Popolo a Roma.