Tim Summer Hits 2026 finisce stasera su Rai 1: la scaletta e i cantanti dell'ultima puntata

Si chiude stasera su Rai 1 l'edizione 2026 del Tim Summer Hits. L'appuntamento finale va in onda in prima serata dalle 21:30 e propone uno speciale Remix, dedicato ai momenti più amati delle quattro serate trasmesse nel corso di luglio.
Sul palco ci saranno ancora Carlo Conti e Andrea Delogu, protagonisti degli appuntamenti registrati a Roma, in Piazza del Popolo. Il Remix ripercorrerà alcune delle esibizioni più acclamate dell'edizione, ma non mancheranno anche momenti inediti e performance speciali.
Tim Summer Hits Remix, la scaletta dei cantanti
Sono oltre 30 gli artisti presenti nella puntata conclusiva. Sul palco torneranno alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, con successi estivi, collaborazioni e brani che hanno accompagnato la stagione.
Tra i protagonisti ci saranno Angelina Mango e Marco Mengoni, che proporranno il loro duetto Canto d'amore, e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Spazio anche ad Annalisa, Achille Lauro, Emma, Elettra Lamborghini, Serena Brancale, Sal Da Vinci e Tommaso Paradiso. Questa è la scaletta completa degli artisti attesi, che non corrisponde necessariamente all'ordine di esibizione:
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Angelina Mango e Marco Mengoni
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Achille Lauro
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Anna
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Annalisa
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Chiello
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Delia
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Elena D'Elia
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Elettra Lamborghini
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Emma
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Fabio Rovazzi e Arisa
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Fabri Fibra
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Francesco Renga
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Fred De Palma ed Emis Killa
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Gaia
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Giusy Ferreri
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Irama
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Levante
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Ludwig e Il Pagante
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Malika Ayane
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Merk & Kremont
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Michele Bravi
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Myss Keta
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Nayt
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Noemi
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Pinguini Tattici Nucleari
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Sal Da Vinci
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Samurai Jay
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Sayf
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Serena Brancale
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Skt
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The Kolors
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Tommaso Paradiso
Dove vedere e ascoltare il Tim Summer Hits Remix
L'ultima puntata del Tim Summer Hits 2026, come già detto, va in onda in questo venerdì 7 agosto su Rai 1 in prima serata. Lo speciale sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio2, con collegamenti dal backstage, interviste e contenuti dedicati agli artisti. Il programma sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay, sia durante la messa in onda in chiaro sia successivamente on demand.
Con il Remix di questa sera si conclude quindi l'edizione 2026 del Tim Summer Hits, dopo le serate trasmesse nel mese di luglio da Piazza del Popolo a Roma.