Tim Summer Hits 2023, stasera su Rai 2, scaletta e cantanti della quinta puntata

Nuovo appuntamento com Tim Summer Hits 2023 e la musica dal vivo su Rai 2, questa sera, 23 luglio 2023, in prima serata, a partire dalle 21:00. Il programma è condotto da Andrea Delogu e Nek. Nel corso della serata, assisteremo alle incursioni degli Autogol che ci sveleranno i segreti del backstage con interviste ai partecipanti e altre sorprese.

Tim Summer Hits 2023 ci terrà compagnia per sei serate, stasera va in onda la quinta puntata, seconda serata registrata a Piazza Fellini a Rimini.

L'evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre e sarà disponibile su RaiPlay. Non mancheranno poi i collegamenti dal box di Rai Radio 2 che, per le date riminesi, sarà presieduto da LaMario.

I cantanti che saliranno sul palco di Tim Summer Hits 2023 nella puntata del 23 luglio (in ordine alfabetico)