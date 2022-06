TIM Summer Hits 2022 da stasera su Rai2: la scaletta e gli ospiti della prima puntata

La grande musica dell'estate sbarca da stasera su Rai2: al via alle 21:20 il TIM Summer Hits 2022, lo show musicale condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.

Un tour emozionante, che si apre nell'incantevole città di Roma: sarà infatti la Città Eterna a ospitare il palco del TIM Summer Hits, accogliendolo nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Una kermesse canora ricca di sorprese, che porterà nelle case degli italiani, fin dalla prima puntata, la grande musica dell'estate e i successi di sempre di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali.

Scaletta e ospiti

A esibirsi in questa prima puntata saranno:

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Carl Brave e Noemi

Elisa

Elodie

Fabri Fibra e Maurizio Carucci

Fred De Palma

Gigi D'Alessio

Irama

Luigi Strangis

Madame

Marco Mengoni

Marracash

Michael Bublé

Pinguini Tattici Nucleari

Tananai

Tommaso Paradiso

Umberto Tozzi

Rai Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.