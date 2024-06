TIM Summer Hit con Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai 1: ospiti e scaletta del festival estivo

Torna su Rai 1 in prima serata la kermesse estiva: quattro puntate dedicate alla musica con ospiti d'eccezione come Angelina Mango e Geolier: ecco come seguire l'evento e i cantanti che si esibiranno

È tutto pronto per il debutto di TIM Summer Hits, l'attesissima kermesse musicale estiva che andrà in onda a partire da venerdì 28 giugno alle 21.25 su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. La manifestazione, articolata in quattro puntate, sarà condotta da due volti noti della televisione italiana, Carlo Conti e Andrea Delogu, e promette serate indimenticabili all'insegna della grande musica.

Prende il via TIM Summer Hits

Con la kermesse musicale estiva, arrivata alla sua terza edizione, l'estate entra ufficialmente nelle case degli italiani, portando con sé un'ondata di musica, allegria e spensieratezza. La serata inaugurale vedrà la partecipazione di una nutrita schiera di artisti di spicco del panorama musicale italiano. Tra gli ospiti che saliranno sul palco ci sono, tra gli altri, i primi due classificati di Sanremo 2024.

Una Location d'eccezione

L'incantevole e storica Piazza del Popolo a Roma sarà la scenografia naturale e suggestiva che ospiterà l'evento. Dopo aver accolto il pubblico dal vivo, la piazza si trasformerà nel perfetto palcoscenico televisivo delle quattro serate musicali, aggiungendo un tocco di magia e storia alle esibizioni degli artisti che si esibiranno.

Carlo Conti e Andrea Delogu

Ad accompagnare il pubblico nel pre-show televisivo ci saranno Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato, che con la loro ironia ed energia sapranno coinvolgere e divertire gli spettatori. La coppia Conti-Delogu, guiderà la serata principale con la consueta professionalità e carisma. Andrea Delogu ha già presentato le precedenti edizioni, al suo fianco c'erano Stefano De Martino, nella prima, e Nek, nella seconda.

La scaletta della prima puntata (Ordine alfabetico)

Angelina Mango

Annalisa

Antonello Venditti

Arisa

Elodie

Emis Killa

Ermal Meta

Gaia

Gazzelle

Geolier

Gianna Nannini

Mahmood

Matteo Paolillo

Pooh

Olly

Tananai

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tony Effe

TIM Summer Hits rappresenta un esempio di branded content di successo, realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi. Suzuki, partner dell'evento, sarà l'auto ufficiale della kermesse. Il progetto è pensato per valorizzare i partner attraverso un percorso crossmediale che abbraccia TV, radio, digitale, cinema e social media, senza dimenticare il coinvolgimento del territorio. Un'opportunità unica per i brand di entrare in contatto con il pubblico in un contesto di socialità e aggregazione tipico degli eventi live.