Tim Music Awards 2025 su Rai 1: la scaletta e i cantanti di stasera 12 settembre

Stasera, venerdì 12 settembre, Rai 1 trasmette in prima serata alle 21:25 la prima puntata dei Tim Music Awards 2025, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, di nuovo insieme sul palco per la quattordicesima volta. La manifestazione, in diretta dall'Arena di Verona, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli appassionati di musica italiana.

Ecco la lista degli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona

Quest'anno le serate saranno due, durante le quali la musica diventa racconto e celebrazione di un Paese intero. Ogni premio rappresenta il riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico e segnato la scena musicale nazionale

Achille Lauro

Alfa

Anna

Annalisa

Antonello Venditti

Astro

Bresh

Brunori SAS

Elodie

Eros Ramazzotti

Fabri Fibra

Fedez

Fiorella Mannoia

Gaia

Gigi D'Alessio

Giorgia

Guè

Il Volo

Irama

Laura Pausini

Lazza

Ligabue

Luchè

Lucio Corsi

Marco Masini

Marco Mengoni

Mario Biondi

Max Pezzali

Nayt

Olly

Papa V

Nerissima Serpe

Fritu

Pinguini Tattici Nucleari

Pooh

Rose Villain

Tananai

The Kolors

Umberto Tozzi

Gli album premiati ai Tim Music Awards 2025

Durante le serate saranno premiati gli album e i singoli che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/Nielsen Music Oro, Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025. Non mancheranno riconoscimenti per i grandi live, con premi Oro per oltre 100mila spettatori, Platino per 200mila e Diamante per 300mila presenze certificate da SIAE. Come da tradizione, spazio anche a premi speciali dedicati ai protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale. I comici delle due serate sono Andrea Pucci e Enrico Brignano.

Dove vedere l'evento musicale

Tim Music Awards 2024 andrà in onda stasera 12 settembre, su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.