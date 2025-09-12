Tim Music Awards 2025 su Rai 1: la scaletta e i cantanti di stasera 12 settembre

Stasera, venerdì 12 settembre, Rai 1 trasmette in prima serata alle 21:25 la prima puntata dei Tim Music Awards 2025, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, di nuovo insieme sul palco per la quattordicesima volta. La manifestazione, in diretta dall'Arena di Verona, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli appassionati di musica italiana.
Ecco la lista degli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona
Quest'anno le serate saranno due, durante le quali la musica diventa racconto e celebrazione di un Paese intero. Ogni premio rappresenta il riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico e segnato la scena musicale nazionale
- Achille Lauro
- Alfa
- Anna
- Annalisa
- Antonello Venditti
- Astro
- Bresh
- Brunori SAS
- Elodie
- Eros Ramazzotti
- Fabri Fibra
- Fedez
- Fiorella Mannoia
- Gaia
- Gigi D'Alessio
- Giorgia
- Guè
- Il Volo
- Irama
- Laura Pausini
- Lazza
- Ligabue
- Luchè
- Lucio Corsi
- Marco Masini
- Marco Mengoni
- Mario Biondi
- Max Pezzali
- Nayt
- Olly
- Papa V
- Nerissima Serpe
- Fritu
- Pinguini Tattici Nucleari
- Pooh
- Rose Villain
- Tananai
- The Kolors
- Umberto Tozzi
Gli album premiati ai Tim Music Awards 2025
Durante le serate saranno premiati gli album e i singoli che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/Nielsen Music Oro, Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025. Non mancheranno riconoscimenti per i grandi live, con premi Oro per oltre 100mila spettatori, Platino per 200mila e Diamante per 300mila presenze certificate da SIAE. Come da tradizione, spazio anche a premi speciali dedicati ai protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale. I comici delle due serate sono Andrea Pucci e Enrico Brignano.
Dove vedere l'evento musicale
Tim Music Awards 2024 andrà in onda stasera 12 settembre, su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.