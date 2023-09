Tim Music Awards 2023: scaletta e ospiti seconda serata, in onda stasera su Rai1

Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornano sul palco dell'Arena di Verona per la seconda serata, trasmessa stasera su Rai1 dalle 20:35, dei Tim Music Awards 2023. Il secondo "concertone" (il primo è andato in onda live venerdì 15 settembre) si è tenuto in realtà sabato 16 settembe a Verona ma, in quella stessa giornata, la RAI ha deciso di trasmettere sul primo canale la diretta della finale dell'Europeo di volley maschile tra Italia e Polonia, facendo così slittare l'appuntamento con la musica al giorno successivo.

Scaletta di domenica 17 settembre

A salire sul palco saranno 23 artisti, che nel corso dell'ultimo appuntamento annuale della manifestazione riceveranno i premi come segno di riconoscimento per i risultati ottenuti con la loro musica.

Ecco tutti i cantanti non in ordine di salita sul palco:

Elodie

Alessandra Amoroso

Gigi D'Alessio

Clara

Big Fish

Elisa

Drillionaire

Giorgia

Il Volo

Fabri Fibra

Fiorella Mannoia (che si esibirà anche con Annalisa) e Danilo Rea

Angelina Mango

Lazza

Mr Rain

Matteo Paolillo

Pinguini Tattici Nucleari

Negramaro

Rocco Hunt

Rosa Chemical

The Kolors

Shiva

Rose Villain

Me contro Te

Ospiti

Tra gli ospiti di Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono attesi Amadeus, Antonella Clerici, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Alessandro Siani.