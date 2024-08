Tim Curry torna a recitare al cinema dopo 14 anni, ecco dove lo rivedremo

L'attore di IT e The Rocky Horror Picture Show non appare sul grande schermo dal 2012, anno in cui ha avuto un brutto ictus

Tim Curry tornerà sul grande schermo per la prima volta dopo oltre un decennio con Stream. Cinquant'anni dopo essere diventato un'icona di Hollywood con The Rocky Horror Picture Show, Curry apparirà nel suo primo film dal 2010.

Stream avrà un'uscita limitata nelle sale, ma rappresenta il primo film per Curry dai tempi di Ladri di cadaveri - Burke & Hare; da allora l'attore ha lavorato quasi esclusivamente come doppiatore. L'ultimo ruolo live-action di Curry è stato nel remake televisivo del 2016 di The Rocky Horror Picture Show su FOX. Curry ha avuto un ictus nel 2012 e da allora ha avuto difficoltà in termini di mobilità.

Tra i volti più caratteristici del cinema anni '80 e '90, Curry è apparso in numerosi progetti di genere e in veri e propri classici, da Signori, il delitto è servito e Psych a Legend e alla miniserie IT. I registi di Stream si sono detti entusiasti di riportarlo sul grande schermo.

Tim Curry in una divertente immagine della dark comedy Burke and Hare

"È stato un segreto davvero difficile da mantenere e contenere la nostra eccitazione, soprattutto per così tanto tempo", ha dichiarato il regista e produttore Michael Leavy in un comunicato. "Siamo così felici ed entusiasti di riportare Tim al cinema e sul grande schermo! Il suo fascino irradia e risplende sempre in tutto ciò che fa e siamo onorati di averlo come parte di Stream! È una persona che ho idolatrato personalmente crescendo ed è uno dei momenti più importanti della mia vita poter lavorare con lui, soprattutto in un progetto che significa così tanto per me. Non vediamo l'ora che i fan si siedano e si godano il nostro film nelle sale e, si spera, con una grande folla che si diverte insieme! Questo è il modo in cui i film horror devono essere visti e goduti. Stream è qui per intrattenere!".

Sebbene non sia più apparso in un lungometraggio da un bel po' di tempo, Curry è rimasto in contatto con i suoi fan, apparendo alle convention e occupandosi della stampa per i suoi vari progetti animati negli ultimi anni. L'anno scorso ha rilasciato un'intervista sull'anniversario di Signori, il delitto è servito, affermando che in realtà esisteva un quarto finale non utilizzato in cui il suo personaggio era l'assassino.

"Correvo per casa uccidendo tutti", ha raccontato Curry a Empire. "Non era abbastanza divertente", ha spiegato Lynn. "Non era abbastanza sorprendente. Faceva finire il film con un anti-climax. Così l'ho eliminato. Tre erano sufficienti". Curry ha aggiunto: "Ho incontrato dei veri fan di Signori, il delitto è servito alle convention, che sono venuti persino vestiti come alcuni dei personaggi... Il che mi era familiare, perché mi era capitato per anni con il Rocky Horror, ovviamente".