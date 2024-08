Tim Burton svela se sarebbe interessato a girare un altro film tratto dai fumetti

Tim Burton, impegnato nella promozione di Beetlejuice Beetlejuice e che sta per ricevere una stella a suo nome sulla Hollywood Walk of Fame, ha parlato della possibilità di ritornare nel mondo tratto dai fumetti.

Il regista ha infatti già portato sul grande schermo le avventure di Batman, ruolo che era stato affidato a Michael Keaton, e aveva iniziato lo sviluppo di un film su Superman con protagonista Nicolas Cage, progetto poi mai realizzato.

Un approccio diverso ai film tratti dai fumetti

Parlando con Variety, Tim Burton ha ricordato che quando ha girato Batman non esisteva la parola franchise e il progetto era quasi "sperimentale", allontanandosi da quella che era la percezione di un film di supereroi. Il regista ha sottolineato: "Non si aveva quel tipo di feedback da parte dello studio e, essendo in Inghilterra, si era ulteriormente distanti. Abbiamo potuto realmente semplicemente concentrarci sul film e non pensare a quelle cose a cui pensano ora prima ancora che lo faccia tu".

Keaton nel ruolo di Bruce Wayne

Parlando di Batman - Il ritorno, Burton ha ammesso che non era nemmeno interessato a realizzare un sequel, ma gli piacevano i personaggi del Pinguino e di Catwoman: "Ed è stato allora che abbiamo iniziato a sentire la parola franchise e lo studio ha iniziato a dire: 'Che cosa è quella roba nera che esce dalla bocca del Pinguino?'. Ed è stata la prima volta che il vento freddo di quella situazione mi ha raggiunto".

Batman di Tim Burton compie 30 anni: il film che cambiò i cinecomic

Tim, che tra pochi giorni arriverà in Italia per presentare il sequel di Beetlejuice, ha quindi risposto a una domanda diretta riguardante la possibilità di girare ancora una volta un film di supereroi, dicendo in modo chiaro: "Al momento, direi di no. Come ho detto, arrivao alle cose da diversi punti di vista, quindi mai dire mai a qualsiasi cosa. Ma, al momento, non è qualcosa che mi interessa".