Paul Reubens e le rivelazioni postume nel documentario sulla prima star di Tim Burton

Il protagonista di Pee wee's Big Adventure racconta dei risvolti della propria vita personale che non ha mai voluto rivelare.

In un documentario postumo intitolato Pee-wee as Himself presentato al Sundance Film Festival, Paul Reubens, scomparso all'età di 70 anni nel luglio del 2023, racconta risvolti della sua vita privata.

L'attore era famoso per essere stato il protagonista del primo lungometraggio diretto da Tim Burton, Pee-wee's Big Adventure, in cui interpreta il suo personaggio più conosciuto, Pee-wee Herman.

Il coming out di Paul Reubens

Secondo quanto riporta il New York Post, nel film Paul Reubens dichiara la propria omosessualità, mai espressa pubblicamente per tutta la carriera. Prima di raggiungere il successo negli anni '80, l'attore avrebbe avuto una relazione con un uomo di nome Guy.

Paul Reubens in una scena di Pee-wee's Big Adventure

L'amante di Reubens era di Echo Park, Los Angeles, e alcuni dei tic vocali di Guy avrebbero ispirato alcune delle frasi iconiche di Pee-wee:"Un tempo ero apertamente gay, poi sono tornato nell'armadio. Non stavo inseguendo la carriera di Paul Reubens ma quella di Pee-wee Herman".

Le relazioni segrete di Paul Reubens

Nel documentario, l'attore racconta di aver visto per l'ultima volta Guy in ospedale, poco prima che quest'ultimo morisse di AIDS. Reubens ha raccontato di aver vissuto parecchie relazioni segrete.

"Mi nascondevo dietro un alter ego. Ho passato tutta la mia vita adulta nascondendo il fatto che fossi un grande amante della marijuana. Tenevo segreta il mio orientamento sessuale persino con i miei amici, per odio verso me stesso o per istinto di sopravvivenza. Ero combattuto riguardo alla mia sessualità ma la fama era molto più complicata" ha raccontato la star di Pee-wee's Big Adventure nel film.