Tim Burton ricorda Paul Reubens: 'Un grandioso artista, mi mancherà'

Tim Burton ha voluto condividere il suo ricordo di Paul Reubens, l'interprete di Pee-wee Herman che è morto a 70 anni.

L'attore ha perso la vita nella giornata di domenica a causa di un cancro, contro cui lottava da anni.

Il ricordo del regista

Il regista Tim Burton ha ricordato Paul Reubens, co-sceneggiatore e protagonista del suo primo film, Pee-wee's Big Adventure, dichiarando: "Sconvolto e rattristato. Non dimenticherò mai come Paul mi abbia aiutato all'inizio della mia carriera".

Il filmmaker ha aggiunto che senza il sostegno del comico non avrebbe mai avuto occasione di iniziare a muovere i primi passi nel mondo del cinema e sottolineando: "Era un artista grandioso. Mi mancherà".

Paul Reubens: l'interprete di Pee-wee Herman è morto a 70 anni

Il film mostrava il personaggio di Pee-wee Herman mentre viveva un'avventura durante la ricerca della sua bicicletta, che era stata rubata.

Reubens ha poi collaborato con Burton anche in occasione di Nightmare Before Christmas, come doppiatore di Lock, e di Batman - il ritorno, film in cui era il padre di Oswald Cobblepot/Il Pinguino.