Paul Reubens, Hollywood ricorda la star di Pee-wee's Big Adventure

Nelle ultime ore sui social stanno aumentando i messaggi in ricordo della star di Pee-wee's Big Adventure Paul Reubens scomparso dopo una lunga malattia. Dopo il ricordo di Tim Burton, che ha condiviso una foto in bianco e nero dei tempi del set del suo primo film del 1985, anche altre star della commedia americana hanno dedicato un pensiero all'attore.

Jimmy Kimmel ha twittato:"Paul Reubens era come nessun altro: un comico brillante e originale che ha fatto ridere bambini e genitori contemporaneamente. Non ha mai dimenticato un compleanno e ha condiviso la sua genuina gioia per la stupidità con tutti quelli che ha incontrato. A me e alla mia famiglia mancherà".

Natasha Lyonne recitò in Pee-wee's Big Adventure agli inizi della propria carriera:"Ti voglio bene così tanto, Paul. Unico in tutti i tempi. Grazie per la mia carriera e la tua amicizia eterna in tutti questi anni e per averci insegnato cos'è un vero originale".

Anche Paul Feig ha twittato un messaggio indirizzato a Reubens:"È devastante. Davvero straziante. Paul era un tale genio della commedia. Dalle sue apparizioni a Letterman ai suoi programmi tv e film, era così originale ed esilarante. E anche un uomo così dolce. Questa è un'enorme perdita per la commedia. Grazie per tutte le risate, Paul".

"Buonanotte dolce principe" ha scritto Cher "Possano i voli degli angeli vegliare il tuo riposo".