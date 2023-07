Paul Reubens: l'interprete di Pee-wee Herman è morto a 70 anni

Paul Reubens, attore famoso per aver interpretato il ruolo di Pee-wee Herman, è morto nella giornata del 30 luglio 2023 all'età di 70 anni.

L'attore ha perso la vita a causa di un cancro contro cui stava lottando da sei anni.

L'annuncio online

Su Instagram è stata annunciata la triste notizia dichiarando: "La scorsa notte abbiamo detto addio a Paul Reubens, un attore americano iconico, un comico, uno sceneggiatore e produttore il cui amato personaggio di Pee-wee Herman ha deliziato varie generazioni di bambini e adulti con la sua positività, l'estro e la fede nell'importanza della gentilezza.

Paul ha lottato coraggiosamente e in modo privato contro il cancro per anni, con la sua tenacia e l'arguzia che lo contraddistinguevano".

L'annuncio prosegue spiegando: "Un talento dotato e prolifico, vivrà per sempre nel pantheon della comicità e nei nostri cuori come un amato amico, una persona incredibile e per il suo spirito generoso".

Paul Reubens ha lasciato un messaggio ai suoi fan condiviso online: "Per favore, accettate le mie scuse per non aver rivelato pubblicamente quello che stavo affrontando durante gli ultimi sei anni. Ho sempre provato un'immensa quantità di amore e rispetto dai miei amici, dai miei fan e dai miei sostenitori. Ho amato tutti voi così tanto e ho apprezzato realizzare arte per voi".

La carriera dell'attore

L'attore era nato a Peekskill, New York, e negli anni '70 aveva fatto parte di The Groundlings a Los Angeles, troupe con cui ha iniziato a ottenere i primi successi.

Negli anni '80 ha poi avuto un piccolo ruolo in The Blues Borthers e nel 1982 ha iniziato a farsi conoscere come interprete di Pee-wee Herman, personaggio ideato per creare una parodia dei conduttori di programmi per bambini e che è stato al centro di un film diretto da Tim Burton nel 1985.

Nel luglio 1991 era stato arrestato a Sarasota, in un cinema che proiettava film per adulti, con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Nel 1999 era ritornato a lavorare nel film Mystery Men, seguito da un ruolo nel 2001 in Blow.

Tra i progetti in cui ha recitato successivamente ci sono 30 Rock, Pushing Daisies, Life During Wartime, The Blacklist, Accidental Love e Mosaic.