Tim Burton: l'esilarante honest trailer di tutti i suoi film!

I film di Tim Burton sono al centro di un divertente Honest Trailer che celebra la carriera del regista, appena tornato alla regia con Dumbo.

L'honest trailer, realizzato da Screen Junkies ironizza in apertura sulla quantità di trucco bianco utilizzato per preparare gli attori prima di arrivare sul set di uno dei suoi lungometraggi, passando poi per la sua passione per gli abiti a righe e alla rappresentazione di un mondo che sembra sia composto solo da una periferia in cui è presente una casa solitaria costruita su una collina.

I protagonisti di tutti i suoi lungometraggi sono poi degli emarginati alla ricerca di amore, della possibilità di essere accettati dalla società e dalla loro famiglia, o desiderosi di vendicarsi e il cui passato viene rivelato con dei flashback.

Una presenza immancabile sembra poi essere quella di un'affascinante donna bionda e i personaggi principali devono poi fare i conti con un terribile rapporto con i loro genitori e antagonisti spesso benestanti e sovrappeso.

l'honest trailer dà quindi spazio ai legami tra la vita di Tim Burton e le sue opere cinematografiche, senza dimenticare il tradizionale riepilogo presente negli Honest trailer di tutti gli elementi ricorrenti nella sua filmografia. Ricordiamo che nella giornata di ieri a Tim Burton è stato consegnato il premio alla carriera assegnato dai David di Donatello 2019. Il suo ultimo lavoro - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Dumbo - è nei cinema da questa settimana!

Ecco il video!