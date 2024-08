Tim Burton: "Dopo Dumbo ho pensato al ritiro dal mondo del cinema"

Tim Burton ha ammesso che aveva pensato al ritiro del mondo dello spettacolo dopo aver realizzato Dumbo.

La situazione è però cambiata grazie alla serie Mercoledì e a Beetlejuice Beetlejuice, il sequel che verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Un periodo di riflessione

Il regista, in un'intervista rilasciata a Variety, ha spiegato che dopo il 2020 e il COVID si è concentrato sulla propria vita privata, poi ha avuto occasione di lavorare alla serie sulla giovane Mercoledì Addams: "Quello mi ha fatto ritornare in connessione con la realizzazione delle cose. Siamo andati in Romania e sembrava come un camp creativo salutare, tutto è andato così bene".

Tim Burton ha ammesso: "Onestamente, dopo Dumbo, non sapevo realmente. Pensavo che potesse essere la fine. Avrei potuto ritirarmi o diventare... Beh, non avrei potuto tornare a essere un animatore, quello è un capitolo chiuso. Ma questo film mi ha dato nuove energie".

Una foto di Tim Burton

Girare Beetlejuice Beetlejuice gli ha permesso di avere un po' di salutare libertà e questo lo ha spinto verso una convinzione: "Ha rafforzato la sensazione che per me sia importante fare quello che voglio perché allora tutti ne avranno dei benefici".

Burton ha infine ribadito che, attualmente, non sta ricevendo delle proposte lavorative e ha ironizzato sul fatto che si vedrà solo in un secondo momento se le persone lo apprezzano realmente e desiderano collaborare con lui.

Beetlejuice Beetlejuice: che cosa aspettarsi dal sequel di Tim Burton?

Cosa accadrà nel sequel del film cult

Michael Keaton sarà il protagonista di Beetlejuice Beetlejuice, film che segna anche il ritorno nel mondo di Tim Burton di Winona Ryder che interpreterà Lydia Deetz, e Catherine O'Hara che sarà Delia Deetz.

Le new entry nel cast del sequel sono invece Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, I film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon), Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità).

Nel film tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Lydia è di nuovo in difficoltà quando la figlia, la ribelle teenager Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, sarà solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

La sceneggiatura è firmata Alfred Gough & Miles Millar (Mercoledì), da una storia di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith (LEGO Batman - Il film) basata sui personaggi creati da Michael McDowell e Larry Wilson.