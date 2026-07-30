Tim Battiti Live stasera su Canale 5: scaletta e cantanti dell'ultima puntata

Anche l'edizione 2026 di Tim Battiti Live è arrivata alla sua conclusione. Stasera su Canale 5 dalle 22:00 circa andrà infatti in onda l'ultima puntata dello show musicale estivo che porta sul palco il meglio della scena italiana e internazionale.

A condurre la serata saranno ancora una volta Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La quinta e ultima puntata sarà trasmessa dalla suggestiva location sul mare di Trani, con una scaletta che si compone di 24 artisti pronti a esibirsi.

Battiti Live 2026, la scaletta dei cantanti della quinta puntata

A completare la serata ci saranno anche le performance on the road, realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia (questa settimana protagoniste saranno Manfredonia e Alberobello).

Intanto, ecco chi saranno i 24 cantanti che si alterneranno sul palco di Trani:

Irama

Samurai Jay

Marco Mengoni con Angelina Mango

Noemi

Sayf

Cristiano Malgioglio

J-Ax

Serena Brancale

Gabry Ponte

Clara con Sangiovanni

Baby K

Arisa con Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo

Malika Ayane

Lorenzo Salvetti

Mara Sattei

Enrico Nigiotti

Rhove

Gemelli Diversi

Ludwig

Cioffi

Le Vibrazioni

Eddie Brock

Tra i protagonisti della serata ci sarà Irama, pronto a presentare il nuovo singolo Cabana, un brano dalle atmosfere estive che unisce sonorità pop e ritmi latini, prima di tuffarsi completamente nell'avventura di X-Factor (l'edizione 2026 lo vedrà per la prima volta al tavolo dei giudici).

Sul palco anche Sayf, che proporrà Parlar d'amore, una canzone che guarda alla tradizione della scuola genovese e ai grandi cantautori italiani, reinterpretandola attraverso una sensibilità contemporanea. Grande attenzione anche per Arisa, che salirà sul palco insieme a Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana, brano estivo nato dall'incontro tra tre mondi musicali diversi.

Tim Battiti Live sarà naturalmente visibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma di Mediaset sarà inoltre possibile rivedere anche le puntate precedenti, nella sezione dedicata allo show.