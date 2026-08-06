Tim Battiti Live Compilation: stasera su Canale 5 il meglio dell'estate musicale in TV

Dopo cinque serate di musica dal vivo, TIM Battiti Live 2026 saluta il pubblico con un "Best of". Stasera su Canale 5 dalle 22:00 va in onda la versione Compilation, una puntata che raccoglie le esibizioni più belle e rappresentative dell'edizione appena conclusa.

Sul palco naturalmente rivedremo Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, protagonisti di un'estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento. Lo speciale ripercorrerà i momenti più coinvolgenti dello show organizzato da Radio Norba, riportando sul palco le hit che hanno accompagnato gli ultimi mesi.

La scaletta di TIM Battiti Live Compilation

Essendo una puntata speciale, non esiste una vera e propria scaletta come accade per le serate inedite. La Compilation propone infatti una selezione delle performance già trasmesse nel corso dell'estate, rimontate per raccontare il meglio dell'edizione 2026.

Nel corso delle cinque puntate si sono alternati alcuni dei protagonisti della musica italiana. Tra gli artisti che potrebbero tornare in onda nello speciale figurano:

Achille Lauro

Aka7even

Annalisa

Anna

Arisa

Baby K

Cristiano Malgioglio

Delia

Ditonellapiaga

Elettra Lamborghini

Emma

Ernia

Fabio Rovazzi

Francesco Gabbani

Fred De Palma

Gabry Ponte

Gaia

Gigi D'Alessio

Irama

J-Ax

Killa

LDA

Levante

Lorenzo Salvetti

Malika Ayane

Marco Mengoni

Merk & Kremont

Nino D'Angelo

Noemi

Patty Pravo

Orietta Berti

Pinguini Tattici Nucleari

Raf

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale

Sayf

The Kolors

Tommaso Paradiso

Oltre alle esibizioni sul palco di Piazza Quercia a Trani, lo speciale riproporrà anche alcune delle performance registrate nelle località più suggestive della Puglia, uno degli elementi che da sempre caratterizzano il format. Anche in questa edizione è naturalmente rimasto centrale il legame tra TIM Battiti Live e la Puglia. L'edizione 2026 ha avuto il suo cuore a Trani, mentre le performance "on the road" hanno toccato alcune delle località più belle della regione.

Una formula che continua a distinguere lo show di Radio Norba e che, visto il successo ottenuto, continuerà anche nelle prossime stagioni. Mediaset ha infatti già confermato gli spin-off Battiti Spring e Battiti Winter, che porterà il format anche nella stagione invernale.

Tim Battiti Live Compilation sarà naturalmente visibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity, in contemporanea oppure on demand.