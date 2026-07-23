Tim Battiti Live 2026, scaletta del 23 luglio: tutti i cantanti stasera su Canale 5

Proseguono gli appuntamenti settimanali con Tim Battiti Live 2026. Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata dello show musicale che è ormai una tradizione dell'estate, condotto quest'anno da Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
La scaletta dei cantanti del 23 luglio
Dal palco sul mare di Trani si alterneranno alcuni dei protagonisti della musica italiana del momento, mentre non mancheranno le consuete performance "on the road" realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia.
Nel corso della puntata si esibiranno:
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Annalisa
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Tommaso Paradiso
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The Kolors
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Serena Brancale
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Fred De Palma
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Elettra Lamborghini
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Ditonellapiaga
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Francesco Gabbani
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Samurai Jay
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LDA e Aka7even
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Fabio Rovazzi
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Gabry Ponte
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Welo con Anna Tatangelo
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Francesca Michielin
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Grelmos
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Dolcenera
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Federica Abbate
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Mew
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Petit
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Elena D'Elia
Oltre alle esibizioni dal palco di Trani, come si diceva, la puntata proporrà anche le tradizionali performance registrate in alcune delle località simbolo della Puglia, tra cui Martina Franca, Bari e Alberobello.
Dove vedere Tim Battiti Live 2026
La nuova puntata di Tim Battiti Live 2026 va in onda in questo mercoledì 23 luglio, inizio previsto come sempre le 22:00, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna, su Canale 5.
Lo show è inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata potrà essere vista in contemporanea alla trasmissione in chiaro oppure on demand dopo la messa in onda insieme ai contenuti esclusivi dal backstage.