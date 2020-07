Tilo Prückner, è morto il maghetto de La Storia Infinita

Tilo Prückner è morto all'età di 79 anni il 6 luglio 2020 a Berlino a causa di un'insufficienza cardiaca: l'attore aveva interpretato il maghetto ne La Storia Infinita, il fantasy del 1984 basato sui libri di Michael Ende.

Tra i suoi ultimi lavori la serie tv Retnercops: Jeder Tag zählt!, nella quale interpretava il ruolo di Edwin Bremer, e il film Ostwind - Der Große Orkan, diretto da Lea Schmidbauer, attualmente in fase di post-produzione.

Dai più però è ricordato per il suo ruolo nella pellicola diretta da Wolfgang Petersen, La Storia Infinita, classico intramontabile che ha accompagnato più di una generazione (e che trovate attualmente in streaming su Netflix).

Nato ad Augsburg in Germania, Tilo Prückner era figlio di un pediatra. Sulla sua vita privata si sa poco, oltre al fatto che era stato padre di tre figli avuti con l'ex-moglie Brigitte, sebbene il più giovane morì nel 1985, all'età di soli tre anni.