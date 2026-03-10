Tilly Norwood, l'attrice realizzata con l'IA, risponde alle critiche con un video musicale

Tilly Norwood, creata con l'Intelligenza Artificiale, è tornata a far parlare di sé con un video musicale in cui si sostiene che bisognerebbe accettare i progressi compiuti dalla tecnologia.

Il brano Take the Lead, realizzato da Particle6, affronta tutte le critiche rivolte al progetto di 'portare in vita' l'attrice e iniziare lo sviluppo di progetti cinematografici che la vedranno protagonista.

Una canzone per difendere l'Intelligenza Artificiale

La canzone è stata generata con Suno, anche in questo caso usando l'Intelligenza Artificiale, mentre la performance di Tilly Norwood è stata creata usando delle immagini realizzate basandosi sulla performance della fondatrice di Particle6, Eline van der Velden.

Il video musicale di Take the Lead mostra la 'star' mentre illustra il potere creativo delle nuove tecnologie e in varie situazioni, da concerti a servizi fotografici.

Nel brano Tilly sostiene che le persone, quando parlano di lei, non vedono il lato 'umano' e la creatività usata per realizzarla, oltre a non apprezzarne gli aspetti positivi. Norwood dichiara inoltre: "Sono una star guidata dal cuore, ecco chi siamo".

Il brano musicale invita poi gli attori ad agire e a creare il futuro, non lasciandosi mettere in disparte dai passi in avanti compiuti. La richiesta è quella di accogliere la nuova tecnologia in modo da far crescere l'intero settore accettando che l'uso dell'IA sarà alla base della prossima evoluzione.

Le dichiarazioni dei creatori della 'futura star'

Particle6, in un comunicato ufficiale, ha sostenuto che il video sarà il primo passo verso il debutto di Tilly come attrice e il Tillyverse, un 'mondo legato all'intrattenimento' che sta venendo creato grazie a personaggi realizzati con l'IA che 'vivono, interagiscono e lavorano' sul cloud.

La società ha inoltre ribadito che il lavoro degli esseri umani è essenziale, come dimostra il video realizzato grazie a ben 18 persone impegnate in vari ruoli.

Van der Velden, che ha già anticipato l'arrivo di altri 40 attori realizzati con l'IA, ha aggiunto: "Tilly è, ed è sempre stata, un mezzo per testare le capacità creative e i limiti dell'intelligenza artificiale, non per rubare il lavoro a nessuno. Come attrice, mi è piaciuto molto dare vita a Tilly per questo video e ritengo che la possibilità di utilizzare la performance capture in questo modo, per calarsi completamente in un personaggio di intelligenza artificiale, sia un modo fenomenale per avvicinare un attore sconosciuto come me al mestiere".

Il comunicato prosegue sottolineando: "Tuttavia, in fin dei conti, nonostante le nuove e brillanti tecnologie, è comunque importante sottolineare che un ottimo contenuto di intelligenza artificiale non è immediato: richiede sempre buone idee, gusto, direzione, giudizio e tempo. In altre parole: le persone rimangono al centro".