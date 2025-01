TikTok dirà addio agli Stati Uniti? Arriva anche la decisione della Corte Suprema

TikTok potrebbe essere oscurato definitivamente negli Stati Uniti nel giro di pochi giorni, dopo che la Corte Suprema ha respinto il suo appello per fermare una legge che vieterà il popolare social a partire dal 19 gennaio, a meno che la società madre cinese ByteDance non venda la sua partecipazione.

"Non c'è dubbio che, per oltre 170 milioni di americani, TikTok offra uno sbocco distintivo ed esteso per l'espressione, un mezzo di coinvolgimento e una fonte di comunità", ha scritto la Corte Suprema nel suo parere sul caso. "Ma il Congresso ha stabilito che la cessione è necessaria per rispondere alle sue preoccupazioni di sicurezza nazionale ben sostenute riguardo alle pratiche di raccolta dei dati di TikTok e al rapporto con un avversario straniero".

La Corte ha dichiarato che "concludiamo che le disposizioni contestate non violano i diritti del Primo Emendamento dei firmatari". La Corte Suprema ha confermato la sentenza della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia.

ByteDance non ha manifestato pubblicamente la volontà di vendere la sua proprietà di TikTok. I rappresentanti di TikTok non hanno fornito immediatamente commenti sulla sentenza del tribunale. TikTok ha comunicato ai dipendenti che continueranno a lavorare indipendentemente dalla sentenza della Corte Suprema.

In caso di sentenza sfavorevole della Corte Suprema, il quartier generale di TikTok aveva pianificato di chiudere l'app negli Stati Uniti domenica 19 gennaio. A quel punto, gli utenti di TikTok vedranno un messaggio pop-up che rimanda a un sito con informazioni sul divieto. Gli utenti di TikTok avranno anche la possibilità di scaricare i propri dati personali.

TikTok potrebbe ancora avere un margine di manovra per evitare una chiusura immediata. L'amministrazione Biden lascierà al Presidente eletto Donald Trump, che presterà giuramento il 20 gennaio, il compito di decidere cosa fare di TikTok. Trump sta cercando di posizionarsi come salvatore di TikTok: sta valutando la possibilità di emettere un ordine esecutivo per sospendere l'applicazione della legge per 60-90 giorni mentre cerca di trovare una soluzione per mantenere TikTok disponibile, come riportato dal Washington Post - anche se è discutibile se Trump abbia l'autorità legale per sospendere la legge sulla dismissione o il divieto.