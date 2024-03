TikTok, la Camera approva una legge che potrebbe bandire il social negli USA

Una proposta di legge che potrebbe costringere alla vendita o al divieto assoluto di TikTok è stata approvata alla Camera dei Rappresentanti negli Stati Uniti dopo soli pochi giorni dalla sua presentazione. La Camera ha approvato la misura nella giornata di mercoledì con con 352 voti a favore e 65 contro, rara dimostrazione di sostegno bipartisan. Ora la palla passa al Senato.

Khaby Lame nei suoi video su TikTok

Nel caso la proposta diventasse legge, la società ByteDance avrebbe un periodo di sei mesi per vendere TikTok o affrontare quello che sarebbe a tutti gli effetti un ban da tutti gli app store degli Stati Uniti e dai servizi di web hosting.

Differenza con il passato

Non è la prima volta che una proposta di legge cerca di bloccare TikTok negli USA ma rispetto ai precedenti tentativi, il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act è stato in grado di raccogliere maggior sostegno e in maniera molto più rapida rispetto ai disegni di legge avanzati in passato.

Ora toccherà al Senato e in quel contesto il suo destino è meno certo che alla Camera. Il senatore Rand Paul ha già dichiarato che bloccherà il disegno di legge e anche altri senatori si sono dimostrati restii a sostenere pubblicamente questa causa.

TikTok ha reagito definendo il disegno di legge 'incostituzionale' e ha sottolineato che danneggerebbe i creator e le imprese che si affidano al servizio:"Questo processo è stato segreto e il disegno di legge è stato spinto avanti per un motivo: è un ban. Speriamo che il Senato consideri i fatti, ascolti i loro elettori e si renda conto dell'impatto sull'economia, sulle 7 milioni di piccole imprese e sui 170 milioni di americani che utilizzano il nostro servizio" ha dichiarato un portavoce dell'azienda.