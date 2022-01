Tiffany Haddish: arrestata per guida in stato di ebrezza

Tiffany Haddish è stata arrestata per guida in stato di ebrezza dopo aver presumibilmente fumato della marijuana ed essersi addormentata alla guida della sua auto.

Secondo quanto riferito da TMZ, Tiffany Haddish è stata arrestata in Georgia dalla polizia della città di Peachtree per un sospetto DUI, guida in stato di ebrezza, e per essersi impropriamente fermata sulla carreggiata: le forze dell'ordine hanno riferito che sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto una chiamata relativa ad una persona che si era presumibilmente "addormentata al volante".

La Haddish è stata identificata dalle autorità della Georgia che hanno riferito a TMZ che la celebre attrice aveva probabilmente fumato della marijuana. "Le successive indagini hanno portato all'arresto della signora Tiffany Haddish per guida sotto l'influenza. È stata trasportata nella prigione della contea di Fayette senza incidenti", ha rivelato la rivista People.

Oltre alla presunta accusa di guida in stato di ebrezza e al presunto uso di marijuana, la star è stata accusata di arresto improprio su una carreggiata, sempre secondo TMZ; in seguito la comica ha pagato una cauzione pari a 1666 dollari ed ha lasciato la prigione intorno alle 6:30 del mattino.

Varie testate giornalistiche statunitensi riferiscono che Tiffany Haddish sta attraversando un momento difficile: l'attrice ha recentemente perso sua nonna, gli amici intimi Bob Saget e Carl Craig e il suo cane, scomparso nel novembre 2021: "Sono molto emotiva. Ho pianto molto perché sono fatta così. Il mio cane era il mio cuore e le altre persone che sono morte, sai, erano le mie rocce."