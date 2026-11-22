Il futuro, le aspirazioni personali e la capacità di immaginare nuove possibilità sono al centro della quinta edizione del TIC Festival, il Terni Influencer & Creator Festival. La manifestazione, in programma a Terni dall'8 all'11 aprile 2027, ha infatti svelato il tema che accompagnerà i quattro giorni della manifestazione: "Sogna".

La presentazione è avvenuta nell'ambito di Umbria Libri, occasione in cui è stata mostrata anche la nuova locandina ufficiale, realizzata dall'artista Alle Tattoo. Presente all'evento, l'artista ha raccontato il percorso creativo che ha portato alla realizzazione dell'immagine destinata a rappresentare la prossima edizione.

"Sogna": il tema del TIC Festival 2027

Il poster dell'edizione 2027 disegnato da Alle Tattoo

La scelta nasce dalla volontà di riportare al centro l'importanza di avere aspirazioni e immaginare il proprio futuro, soprattutto in una fase storica in cui per molti giovani non è semplice individuare prospettive e opportunità. Il tema invita a non abbandonare le proprie ambizioni e a considerare l'immaginazione come una risorsa capace di generare cambiamento. Un messaggio che parte dalla dimensione individuale, dai desideri e dai progetti di ciascuno, per allargarsi a una riflessione collettiva sul futuro che si vuole costruire.

Un filo conduttore che si inserisce nella vocazione del TIC Festival, manifestazione che mette in relazione creator, informazione, innovazione e nuove forme di comunicazione.

Il tema della quinta edizione era stato anticipato da un'iniziativa aperta alla partecipazione dei cittadini. Dal 13 novembre, in Piazza della Repubblica a Terni, è stato allestito "Dreamwall", un muro partecipativo lungo quattro metri.

La domanda rivolta a passanti, visitatori e residenti era diretta: "Qual è il tuo più grande sogno?". Le risposte raccolte hanno dato vita a una composizione di pensieri, desideri e aspirazioni personali, trasformando uno spazio pubblico in un luogo di condivisione. Dreamwall ha così introdotto concretamente il messaggio che accompagnerà il festival nel 2027: sognare non è soltanto un'esperienza individuale, ma anche un modo per confrontarsi con gli altri e immaginare nuove possibilità per la propria comunità.

Quattro giorni dedicati alla creatività digitale

Dall'8 all'11 aprile 2027 Terni ospiterà la quinta edizione del Terni Influencer & Creator Festival, con quattro giornate di incontri e occasioni di confronto tra generazioni, professionisti e realtà appartenenti a mondi differenti.

Il festival si conferma un appuntamento dedicato alla creatività digitale e alla cultura contemporanea, con l'obiettivo di mettere in dialogo il mondo dei creator, dell'informazione e dell'innovazione. Per quattro giorni, la città umbra tornerà così a essere un punto di riferimento per chi si occupa di comunicazione e nuovi linguaggi digitali.