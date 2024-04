TIC Festival al via oggi: 130 creator si confrontano su sostenibilità ed empowerment femminile

Al via la seconda edizione del TIC Festival, in programma dal 12 al 14 aprile a Terni. Attesi oltre 130 ospiti tra cui Valerio Lundini, Pierpaolo Spollon, l'astronauta Luca Parmitano (in collegamento da remoto da Houston), Elena di Cioccio, Francesco Taverna (@IoSonoChico), Giovanni Muciaccia, Giovanna Sannino (Carmela di Mare Fuori), Cecilia Sala, Andrea Lorenzon (@CartoniMorti), Chef Hiro, Alessandro Beloli (content creator di Geopop), Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione), Davide Grasselli (@Grax), Danilo Petrucci, Lorenzo Barone, Gianluca Torre e Ida di Filippo (Casa a prima vista), Samara Tramontana, Davide Avolio, i creatori di FantaSanremo, Chiara Galeazzi, Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici (Eugenio in via di Gioia), lo chef Daniele Rossi, i creator del progetto Ugolize, Giacomo Bevilacqua (@aPandaPiace), Davide Nanni, Alberto Matano, le scienziate di Generazione Stem, Marco Andriano, Mark Kostabi, il professor Alberto Grandi, Davide Autelitano (Ministri), Roberto Dell'Era (Afterhours), Michele Mezzanotte e tantissimi/e altri/e.

Tre giorni di eventi, cultura, messaggi circa le principali sfide del nostro tempo, veicolate dalle riflessioni dei creator e influencer che hanno scelto di mettere la loro potenza comunicativa al servizio di grandi cause, quali l'inclusività e la sostenibilità, l'empowerment femminile, la lotta contro ogni forma di odio, violenza e discriminazione o momenti di advocacy per la rivoluzione dello psicologo di base.

Altra grande novità di quest'anno sarà la presenza di un palco in piazza Europa per concerti e talk, immerso all'interno di un villaggio street food and beverage frutto della partnership con Vitamina C, player nell'organizzazione di eventi street food in Italia, e con Birra Warsteiner, main sponsor dell'evento.

I TIC Awards

Altra novità della seconda edizione, la presenza dei TIC Awards. Frutto della partnership con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, è un progetto questo che vede gli studenti degli istituti superiori di Terni decidere chi, tra una selezione di quei creator/influencer che hanno scelto di mettere la loro potenza comunicativa al servizio di grandi cause, riceverà un riconoscimento per la sua attività di divulgazione e sensibilizzazione su tematiche socio culturali dirimenti per il nostro tempo.

Grazie al patrocinio e supporto del Ministero della Cultura, del Comune di Terni, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, di AVIS Nazionale, dell'Università per Stranieri di Perugia, del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d'Impresa (Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano), di Confcommercio Professioni, di Confcommercio Terni, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, di AssoInfluencer, di Confartigianato Terni. Un ringraziamento speciale va infine a Save The Children, per il supporto. Tra gli sponsor anche Costa D'Oro e Doc Creativity.

Il TIC Festival frutto della rinnovata fiducia da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che ha creduto sin dall'inizio nel progetto e reso possibile l'intera gratuità al pubblico di tutti gli eventi in programma.