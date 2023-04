Ti Spedisco in Convento 2023: flashmob al centro di Roma per l'arrivo della terza stagione su Real Time

L'arrivo di Ti Spedisco in Convento 2023, il docureality in partenza dal 9 aprile su Real Time, è stato salutato con un flashmob nei luoghi più iconici di Roma, con venti ragazze performer che sulle note della sigla originale di Ti spedisco in convento hanno annunciato la partenza della nuova stagione, già disponibile in streaming su discovery+.

Da Piazza del Popolo al Belvedere del Gianicolo, la live performance ha invaso le piazze della Capitale, destando un effetto sorpresa che ha lasciato senza fiato e divertito turisti

Ti spedisco in convento: una foto del flash mob a Roma per annunciare la terza stagione

e romani, facendo pregustare le atmosfere della nuova stagione del programma, adattamento del format internazionale Bad Habits, Holy Orders prodotto in Italia da Fremantle.

Dopo Sorrento e Trani, la terza stagione di Ti spedisco in convento si trasferisce infatti a Roma, nel Convento delle suore di San Giovanni Battista, sull'Aurelia Antica, a un paio di chilometri da San Pietro.

Qui vivono le suore che accoglieranno le cinque ragazze protagoniste di questa nuova avventura.

Il format del docu-reality, un vero e proprio esperimento sociale, è quello di mettere alla prova la resistenza di un gruppo di ragazze ribelli chiamate a vivere, a loro insaputa, un periodo di tempo in un convento di suore.

Le ragazze, ignare della reale destinazione, sono convinte di partecipare a un altro tipo di reality, più simile ai loro standard di vita: si ritroveranno, invece, di fronte alle porte di un vero convento.