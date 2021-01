Ti Sento, il programma di Pierluigi Diaco da stasera su Rai2

Parte da un assunto cinematografico l'originale e provocatoria proposta televisiva condotta da Pierluigi Diaco, in onda da stasera su Rai2 alle 23.15: Ti sento. Il regista Robert Bresson sosteneva che l'occhio è superficiale, mentre l'orecchio è profondo: "Il fischio di una locomotiva ci suggerisce l'immagine di una stazione intera". Il suono di un film agisce sullo spettatore in modo metaforico. Colpisce aree remote della nostra psiche.

Il "focus" del programma sarà il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature, per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva. Ricordi ed emozioni affioreranno attraverso l'udito. Pierluigi Diaco e il suo ospite - scelto fra personaggi noti al grande pubblico e appartenenti al mondo dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, dello sport - saranno coinvolti in una esperienza "sonora" dai risvolti imprevedibili, in cui l'ascolto, l'emotività, il ricordo, si faranno racconto.

Un breve video introdurrà l'ospite ripercorrendo in ordine cronologico i momenti più importanti della sua vita: una serie di immagini fotografiche montate su una particolare canzone, dichiaratamente legata ai suoi ricordi d'infanzia. Attraverso l'ascolto di 10 frammenti sonori, si indagherà il modo di sentire e di percepire il mondo da parte dell'ospite: la voce di un familiare, un breve estratto da un tg o da un programma d'epoca, un rumore della quotidianità, un dialogo rubato in strada, un dialogo di un film, una breve poesia letti da una speaker, etc... Un percorso disseminato di storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni a tutti noi familiari e riconoscibili che spazierà dalla storia personale dell'ospite protagonista di puntata all'attualità, dal costume alla società, dallo spettacolo allo sport.

Infine verrà chiesto all'ospite di compiere due semplici esercizi utilizzando, a sua scelta, un tablet o un semplice foglio di carta. Nel primo dovrà esprimersi con una frase - una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una lettera, una semplice parola - che per lui abbia un significato importante e attuale. E poi con un disegno, un soggetto a piacere da realizzare sul momento con cui si congederà. Nel corso della puntata, l'artista Gek Tessaro darà corpo e colore alle suggestioni evocate attraverso particolari tecniche di pittura sull'acqua, realizzate in tempo reale visibili come retro-proiezioni sugli schermi circostanti. Ospite della prima puntata sarà il ct della nazionale Roberto Mancini.