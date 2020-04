ThunderCats Roar: la clip esclusiva della nuova serie animata di Cartoon Network

Approda in prima tV su Cartoon Network (canale 607 di Sky) una nuova serie targata Warner Bros. Animation, ThunderCats Roar, che farà il suo debutto sul canale a partire dal 6 aprile, dal lunedì al venerdì, alle 19.15: ecco la prima clip in esclusiva!

Dopo che il loro pianeta, Thundera, è stato attaccato e distrutto, un gruppo di sei felini supereroi si ritrova sul mondo chiamato Terza Terra. Qui, loro che sono gli unici sopravvissuti di Thundera, dovranno affrontare molte fantastiche ed avvincenti avventure. Il gruppo - guidato da Lion-O e composto da Tygra, Cheetara, Panthro, Wilykit e Wilykat - dovrà restare unito e lottare insieme per mantenere i superpoteri dell'Occhio di Thundera e proteggere il pianeta e i suoi abitanti dalle invasioni dei nemici, quali il malvagio Mumm-Ra. Lion- O è sempre pronto ad agire, istintivo e coraggioso, che si trovi difronte un piccolo o enorme problema, per lui non fa differenza: affronta tutto con la stessa, eroica esuberanza. Ecco la clip esclusiva di ThunderCats Roar:

Locandina di ThunderCats Roar

Tygra è il più saggio e preparato del team, quasi una figura paterna che grazie alla sua esperienza indirizza Lion- O sulla buona strada per diventare un vero leader! Certo tanta responsabilità deve essere bilanciata da momenti di relax assoluto, che lui ha saputo trovare nella...cucina! E ancora, Cheetara, sempre allegra e alla ricerca di un nuovo, emozionante brivido, ha forse un'idea di divertimento leggermente estrema, ma il suo fascino risiede proprio in questo... Panthro è un ingegnere entusiasta, sempre al centro di mille progetti scientifici da collaudare e di qualcuno che li sperimenti con lui.

A completare il gruppo ci sono Wilykit e Wilykat, i più giovani supereroi che si godono ancora i privilegi dell'infanzia: amano correre da soli, esplorare il mondo e ficcarsi in ogni genere di guaio! Lion- O in quanto capo cerca di dare ai due compagni il buon esempio, ma finisce per desiderare ardentemente di divertirsi insieme a loro! Da non perdere l'appuntamento con il primo episodio, uno speciale crossover con la serie cult Teen Titans Go!

Qui, i Teen Titans faranno di tutto per distruggere il cartone animato dei ThunderCats Roar, ma non appena avranno modo di conoscerli cambieranno repentinamente idea. Uno show nuovo e originale, nel quale i bambini potranno trovare azione, divertimento e leggerezza in compagnia di una banda di strampalati supereroi che non potranno fare a meno di amare.