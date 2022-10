Three Pines: Alfred Molina indaga su un caso di omicidio nel teaser trailer

Amazon ha condiviso il primo teaser trailer di Three Pines, la nuova serie con star l'attore Alfred Molina.

Nel video si assiste a quello che accade in una piccola cittadina di provincia dopo alcuni omicidi che sconvolgono un luogo che è sempre stato considerato sicuro e accogliente.

Three Pines è tratta dal romanzo scritto da Louise Penny e ha come protagonista Alfred Molina nel ruolo dell'ispettore capo Armand Gamache, alle prese con degli omicidi che turbano la quiete dell'idilliaca cittadina che dà il titolo al progetto, dove tutto sembra pacifico.

L'agente riesce a vedere dettagli che gli altri ignorano, come il male in ciò che sembra normale, scoprendo così segreti a lungo nascosti mentre affronta i propri fantasmi del passato.

Nel cast ci sono anche Rossif Sutherland, Elle-Máijá Tailfeathers, Tantoo Cardinal, Clare Coulter, Sarah Booth, Anna Tierney, Julian Bailey, Frédéric-Antoine Guimond, Pierre Simpson, Tamara Brown, Marie-France Lambert, Frank Schorpion, Marcel Jeannin, Georgina Lynn Lightning, Crystle Lightning, Isabel Deroy-Olson, e Anna Lambe.

Gli script sono firmati da Emilia di Girolamo e Catherine Tregenna, mentre la regia è di Sam Donovan, Tracey Der e Daniel Grou.