Those About To Die: i gladiatori si sfidano all'ultimo sangue nel nuovo teaser della serie con Anthony Hopkins

È stato diffuso un nuovo teaser della prossima serie con protagonista Anthony Hopkins ambientata dell'Antica Roma, Those About To Die.

Those About to Die è una serie drammatica in arrivo dal regista esordiente Roland Emmerich (Independence Day, White House Down), e ora abbiamo un primo sguardo a un nuovo teaser. La serie ha come protagonista Anthony Hopkins nel ruolo dell'imperatore Vespasiano e racconta una storia di spettacolari gare di bighe e lotte di gladiatori nel ricco mondo dell'Antica Roma. Il teaser sarà mostrato anche durante l'incontro UFC Pereira vs. Procházka 2, che andrà in onda il 29 giugno.

Screen Rant ha diffuso in esclusiva il un nuovo teaser di Those About to Die, che mette in evidenza alcuni dei combattenti della prossima serie drammatica. La clip presenta il Viggo di Johannes Johannesson, il Kwame di Moe Hashim, lo Xenon di Emilio Sakraya e lo Scorpius di Dimitri Leonidas. Oltre a questi attori e a Hopkins, la serie vanta un cast forte che include Iwan Rheon de Il trono di spade. Date un'occhiata alla clip e preparatevi a guardare Those About to Die quando debutterà su Peacock il 18 luglio.

Come Those About to Die si rapporta alla cultura sportiva di oggi

Molti spettacoli televisivi e film ambientati nell'Antica Roma presentano il Colosseo in un modo o nell'altro, ma la storia di gladiatori di Those About to Die utilizza questa iconica costruzione per fare un confronto tra la cultura sportiva moderna e quella dell'Antica Roma. Proprio come nell'era moderna, lo sport rappresentava un importante fattore economico all'epoca dell'imperatore Vespasiano interpretato da Anthony Hopkins. Vespasiano, in particolare, fu l'uomo che commissionò la costruzione del Colosseo e spese gran parte del denaro di Roma per creare una fiorente cultura sportiva. Il regista di Those About to Die Roland Emmerich ha riflettuto su questo aspetto.

"Sono sempre stato affascinato dall'Impero Romano e ho sempre voluto fare qualcosa sullo sport perché sono affascinato dal motivo per cui le persone lo guardano. La combinazione di queste cose è stata ispirata dal libro di Daniel Mannix, che ci ha fornito molte informazioni su ciò che ha reso il business dello sport un elemento così importante dell'Impero Romano. Da quello che sappiamo, più di un terzo di tutto il denaro veniva speso per lo sport, quindi questo ci fa capire l'importanza che aveva nell'antichità, e la creazione del Colosseo fu il culmine di questa tendenza".