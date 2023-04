Thor Love and Thunder, Russell Crowe: "Volevano che interpretassi Zeus con l'accento da Gladiatore"

L'attore premio Oscar ha svelato un curioso aneddoto sul suo Zeus in Thor: Love and Thunder. La Marvel voleva che utilizzasse l'iconica voce de Il Gladiatore, ma alla fine ha accolto le sue richieste.

Uscito nelle sale nel 2022 Thor: Love and Thunder ha segnato il ritorno di Taika Waititi al timone di un film Marvel. Il quarto capitolo del franchise sul dio del tuono ha nuovamente diviso i fan, ma ha ricevuto meno critiche rispetto al predecessore, Thor: Ragnarok. Tra le new entry del film Russell Crowe, al debutto assoluto nell'MCU, scelto per vestire i panni di Zeus.

Russell Crowe e l'inusuale richiesta della Marvel

In una recente intervista ai microfoni di Vanity Fair per promuovere L'esorcista del Papa, l'attore premio Oscar ha spiegato di come la Marvel volesse che utilizzasse la stessa voce usata ne Il Gladiatore, uno dei film più celebri della sua carriera.

"Taika si avvicinò e mi disse che stava pensando ai vari ruoli che avevo fatto nel corso della mia carriera e voleva che interpretassi un dio greco. Il problema è che voleva interpretassi Zeus con la stessa voce di Massimo Decimo Meridio. In sostanza mi stavano chiedendo di utilizzare un accento inglese per un personaggio greco, per me era inconcepibile. Alla fine abbiamo raggiunto un compromesso e hanno accettato di farmi girare le scene con Zeus con un accento da greco, ma al tempo stesso girarle anche con l'accento che loro pensavano fosse più idoneo per il film".

Russell ha poi aggiunto: "Purtroppo ho raddoppiato le giornate lavorative di tutti perchè dovevo fare due cose completamente diverse. Gli studios volevano testare entrambe le interpretazioni alle proiezioni di prova con il pubblico e vedere quale funzionasse. La caratterizzazione greca, quella che avevo proposto all'inizio, ottenne il feedback migliore dal pubblico, ma proprio di gran lunga. Direi 10 o 15 punti in più rispetto all'altra e alla fine sono stati di parola. Gli studios hanno mantenuto quell'accento, eliminando le scene con quello inglese".

Il sequel de Il Gladiatore....ma senza Russell Crowe

Nel frattempo è stato annunciato che il sequel de Il Gladiatore si farà e uscirà nelle sale il 22 novembre 2024, diretto ancora una volta da Ridley Scott. Ovviamente Russell Crowe non sarà coinvolto nel progetto visto il destino di Massimo Decimo Meridio nel primo film e ha ammesso di essere un pò geloso: "Ci ripenso e ho amato ogni minuto, e all'epoca invece non era poprio così. Mi piace essere sul set di un film in costume. Immergermi in quei costumi, in quelle situazione e tutto il resto, mi attira molto. Provo un po' di gelosia per le persone che avranno l'esperienza che ho avuto in passato".