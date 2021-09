Thor: cosplayer posa a Disneyland col Mjölnir e dal cielo scende un fulmine vero (VIDEO)

Una fan della Marvel si è presentata a Disneyland travestita da Thor grasso. La cosplayer si è fatta quindi filmare mentre roteava il Mjölnir, il martello del supereroe, e proprio in quel momento è sceso dal cielo un fulmine vero.

Passeggiando nei parchi divertimento Disney, capita spesso di incrociare persone travestite dai propri supereroi Marvel preferiti. Nelle scorse ore, però, una cosplayer di Thor ha calamitato l'attenzione generale per una coincidenza davvero incredibile. La fan del Dio del tuono ha assunto le sembianze del "Thor grasso", apparso nel film Avengers: Endgame, quando Hulk e Rocket lo hanno raggiunto e lo hanno trovato decisamente in sovrappeso e depresso.

Il cambiamento di Thor è stato motivato dal trauma accumulato negli ultimi anni. È iniziato con la morte di Frigga (Rene Russo) in Thor: The Dark World, seguita da quella di Odino (Anthony Hopkins) in Thor: Ragnarok, e poi di Loki (Tom Hiddleston) in Infinity War. Oltre a ciò, ha anche perso la maggior parte dei suoi amici, insieme a molti degli Asgardiani dopo la distruzione di Asgard. La sua incapacità di impedire a Thanos di mettere in atto la decimazione del suo popolo lo ha spinto in un tunnel di depressione.

Il filmato della cosplayer è diventato virale dopo essere stato condiviso su Instagram da Debbie Wilson. è infatti lei a riprendere sua sorella vestita come Thor a Disneyland. Mentre brandisce il Mjölnir, un fulmine scende alle sue spalle, un po' come avviene nei film Marvel ogni volta che il Dio del tuono usa il suo martello.

Thor tornerà presto sul grande schermo come protagonista di Thor: Love and Thunder. Stando ai video condivisi da Chris Hemsworth sui social negli ultimi mesi, la versione grassa di Thor rimarrà soltanto un lontano ricordo. Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder vede il ritorno della star Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyrie, Natalie Portman è Jane Foster, Jaimie Alexander è Lady Sif, Chris Pratt torna nei panni di Star-Lord, Dave Bautista in quelli di Drax, Karen Gillan sarà ancora Nebula e Christian Bale sarà il villain Gorr il Macellatore di Dei. L'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder è fissata al 6 maggio 2022.